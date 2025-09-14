Οι πρώτοι σκόρερ του EuroBasket 2025: Σε ποια θέση τερμάτισε ο Γιάννης

Δείτε τη λίστα με τους σκόρερ του EuroBasket 2025, μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σταμάτησε στους 30 πόντους στον μικρό τελικό του EuroBasket 2025 κόντρα στην Φινλανδία και υπέγραψε την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική Ομάδα για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια.

Όπως γράφει το Sport24, ο Έλληνας megastar που αναδείχθηκε μέλος της καλύτερης πεντάδας του EuroBasket, ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με 27.3 πόντους ανά παιχνίδι, που ήταν αρκετοί για να τον στείλουν στη δεύτερη θέση των σκόρερ της διοργάνωσης, πίσω μόνο από τον Λούκα Ντόντσιτς, που είχε τον αδιανόητο μέσο όρο των 34.7 πόντων ανά ματς.

Στην τρίτη θέση ακολουθεί με 24 πόντους ανά παιχνίδι ο Ντένι Άβντιγια, που πήρε την θέση του Λάουρι Μάρκανεν. Πέμπτος και μοναδικός μη NBAer της λίστας είναι ο Τζόρνταν Λόιντ.

Τις υπόλοιπες πέντε θέσεις της δεκάδας συμπληρώνουν οι Γιόκιτς, Σενγκούν, Βούτσεβιτς, Βάγκνερ και Σρούντερ.

Αναλυτικά οι 10 καλύτεροι σκόρερ του EuroBasket