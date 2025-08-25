Οι τρεις ομάδες που πάνε αήττητες στο EuroBasket 2025

Δείτε ποιες είναι οι τρεις ομάδες που έκαναν μόνο νίκες στα φιλικά προετοιμασίας τους ενόψει EuroBasket 2025.

Με το παιχνίδι Ελλάδα – Γαλλία στο ΟΑΚΑ ολοκληρώθηκαν όλα τα φιλικά προετοιμασίας για το EuroBasket 2025. Από αυτά βγήκαν και κάποια πρώτα συμπεράσματα ενόψει του μεγάλου τουρνουά της FIBA.

Παραδείγματος χάρη, τρεις ομάδες έμειναν αήττητες σε όλα τα ματς της προετοιμασίας τους. Η Σερβία, που στα χαρτιά μοιάζει και με το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, είχε 7/7. Ακολούθησε η Γαλλία με 5/5 και η Φινλανδία του Λάουρι Μάρκανεν με 4/4.

Στον αντίποδα υπήρξαν δύο ομάδες που δεν κατάφεραν να πάρουν θετικό αποτέλεσμα. Η μία ήταν η Γεωργία -αντίπαλος της Ελλάδας στη φάση των ομίλων- που είχε 0/6 (!) και η άλλη ήταν η Κύπρος, που επίσης θα βρεθεί στον δρόμο της Εθνικής μας, η οποία είχε δύο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια.