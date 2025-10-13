Ολυμπιακός: Ανοίγει το ροτέισον ο Μεντιλίμπαρ

Οι ερυθρόλευκοι θα δώσουν επτά αγώνες σε διάστημα 23 ημερών στο πρωτάθλημα, στο Κύπελλο και στη League Phase του Champions League και ο Βάσκος προπονητής σκοπεύει να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση του ρόστερ.

Οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού επέστρεψαν το απόγευμα της Δευτέρας (13/10) στις προπονήσεις στο Ρέντη μετά τα τέσσερα εικοσιτετράωρα ξεκούρασης που τους έδωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ξεκινώντας την προετοιμασία τους ενόψει του αγώνα με την ΑΕΛ Novibet το Σάββατο (18/10, 17:00) στην AEL FC Arena, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Ισπανός τεχνικός περιμένει την επιστροφή όλων των διεθνών παικτών προκειμένου να διαμορφώσει τα πλάνα του, όπως και την κατάσταση των τραυματιών. Ο Ελ Κααμπί και ο Μπρούνο, για παράδειγμα, θα κάνουν προπόνηση την Πέμπτη (16/10), καθώς την Τρίτη (14/10) έχουν υποχρεώσεις με το Μαρόκο και τη Νιγηρία αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά τους τραυματίες, ο Ρέτσος έχει ανεβάσει ρυθμό, προπονείται κανονικά και εκτιμάται ότι θα επιστρέψει στην αποστολή για το παιχνίδι πρωταθλήματος ώστε να πάρει χρόνο συμμετοχής ενόψει του αγώνα με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη.

Από την άλλη, είναι εξαιρετικά αμφίβολος ο Στρεφέτσα και πιθανόν να μην προλάβει το ματς με την ΑΕΛ Novibet. Αντίθετα, κανονικά προπονείται ο Γιάρεμτσουκ. Στην περίπτωση του Ουκρανού σέντερ φορ όλα έχουν να κάνουν με τον βαθμό ετοιμότητας του, κάτι που θα κρίνει ο Μεντιλίμπαρ, καθώς είναι εκτός αγώνων σχεδόν δυόμιση μήνες.

Όσο για τον Ρόντινεϊ, ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία και προσπαθεί να προλάβει να μπει στην αποστολή για το ταξίδι στην Ισπανία. Ο Βραζιλιάνος κάνει ότι περνάει από το χέρι του, αλλά αν ο Μεντιλίμπαρ κρίνει ότι δεν είναι έτοιμος, δεν θα ρισκάρει τη συμμετοχή του, ώστε να τον έχει διαθέσιμο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Κατά τα άλλα, η πειραϊκή ομάδα έχει μπροστά της βαρύ πρόγραμμα, καθώς θα αντιμετωπίσει σε Ελλάδα και Ευρώπη -κατά χρονική σειρά- την ΑΕΛ (18/10), την Μπαρτσελόνα (21/10), την ΑΕΚ (26/10), τον Βόλο (28/10), τον Άρη (1/11), την Αϊντχόφεν (4/11) και την Κηφισιά (9/11). Ο Ολυμπιακός θα δώσει, λοιπόν, επτά αγώνες σε διάστημα 23 ημερών στο Πρωτάθλημα, στο Κύπελλο και στη League Phase του Champions League.

Ο Βάσκος προπονητής, λοιπόν, σκέφτεται να ανοίξει το ροτέισον στο νέο κύκλο αγώνων, καθώς στα τρία τελευταία ματς με αντιπάλους τον Λεβαδειακό, την Άρσεναλ και τον ΠΑΟΚ οι επιλογές τους ήταν παρόμοιες κλείνοντας λίγο την στρόφιγγα. Τώρα, όμως, αναμένεται να γίνουν περισσότερες αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι.

Ο Μεντιλίμπαρ επιθυμεί να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση του ρόστερ, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε πως θα έχει και επιστροφές, καθώς σιγά σιγά θα γυρίσουν από τους τραυματισμούς τους οι Ρέτσος, Στρεφέτσα, Ρόντινεϊ και Γιάρεμτσουκ.

Παρεμπιπτόντως, ο έμπειρος κόουτς στον πρώτο ενάμιση μήνα της σεζόν έχει χρησιμοποιήσει 26 ποδοσφαιριστές και στις τρεις διοργανώσεις. Οι μόνοι που δεν έχουν παίξει είναι, ο Γιάρεμτσουκ που τραυματίστηκε στις αρχές Αυγούστου, ο Βέζο και ο Μπότης που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό Β΄.