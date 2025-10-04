Ολυμπιακός: Φρεσκάρει την ενδεκάδα ο Μεντιλίμπαρ για νίκη επί του ΠΑΟΚ

Ο Μουζακίτης, ο Σιπιόνι, ο Καμπελά και ο Στρεφέτσα θέτουν υποψηφιότητα για τον αρχικό σχήμα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός θα έχει περισσότερους από 2.500 οπαδούς στο Μονζουίκ στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός επιθυμεί να κλείσει με νίκη και αυτό τον κύκλο αγώνων του θέλοντας να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας πηγαίνοντας στη διακοπή του πρωταθλήματος.

Ο Μεντιλίμπαρ σκέφτεται να παρατάξει έναν πιο φρέσκο και δυνατό Ολυμπιακό στην Τούμπα στοχεύοντας στην κατάκτηση των τριών βαθμών εις βάρος του ΠΑΟΚ (Κυριακή 5/10, 20:30, NOVASPORTS PRIME, Live Match Center από το SPORT24).

Ο Μουζακίτης και ο Σιπιόνι θέτουν υποψηφιότητα για τη μεσαία γραμμή, όπως και ο Καμπελά με τον Στρεφέτσα για τις θέσεις των εξτρέμ. Ο Τσικίνιο και ο Ελ Κααμπί θα είναι στη γραμμή κρούσης, ενώ λόγω του τραυματισμού του Ροντινέι δύσκολα θα υπάρξει σημαντική αλλαγή στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο Βραζιλιάνος συνεχίζει να είναι αμφίβολος, ενώ ο Γιάρεμτσουκ δύσκολα θα προλάβει. Ο Ρέτσος που είχε κάποιες ενοχλήσεις και έμεινε και εκτός κλήσεων της Εθνικής Ελλάδας, δεν θα προλάβει, με τον Μπιανκόν να παίρνει τη θέση του στην 11άδα.

Οι ερυθρόλευκοι προπονήθηκαν την Πέμπτη (02/10) επί αγγλικού εδάφους, με τον Ισπανό τεχνικό να τονίζει στους παίκτες πως πρέπει να αφήσουν πίσω το παιχνίδι με την Άρσεναλ και να είναι συγκεντρωμένοι και αφοσιωμένοι στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Από εκεί και πέρα, παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει μόλις ένα βαθμό μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές στη League Phase του Champions League και την Τρίτη (21/10) αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, εντούτοις εξακολουθεί να έχει σχεδόν μοιρασμένες πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα της “Opta” δίνει ποσοστό 43,61% στον Ολυμπιακό για πρόκριση στην 24άδα και 1,97% για να προχωρήσει στους 16 του Champions League.

Η “Football Meets Data” από τη μεριά της δίνει πιθανότητες 43% να βρεθούν οι ερυθρόλευκοι στο Top 24 της διοργάνωσης και 2% να φτάσουν μέχρι τα προημιτελικά.

Η πειραϊκή ομάδα βρίσκεται αυτή την στιγμή στην 29η θέση της βαθμολογίας (με 24η την Μπόντο-Γκλιμτ που έχει δύο πόντους) και είναι πάνω από τις Μονακό, Σλάβια Πράγας, Πάφο, Μπενφίκα, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Άγιαξ και Καϊράτ.

Συνεχίζεται η μάχη με την Μπόντο-Γκλιμτ

Μια και η αναφορά στην Μπόντο-Γκλιμτ, συνεχίζεται το μπρα ντε φερ του Ολυμπιακού με την νορβηγική ομάδα με φόντο το έξτρα εισιτήριο του προσφέρει η UEFA για την απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League της περιόδου 2026-27.

Οι Σκανδιναβοί έχουν 55.000 βαθμούς και οι Πειραιώτες είναι στους 53.500. Για την ώρα προπορεύεται η Ρέιντζερς (59.250), αλλά έχει μείνει αρκετά πίσω στο πρωτάθλημα της Σκωτίας.

Υπενθυμίζεται, ότι για να πάρει κάποια ομάδα το εισιτήριο της απευθείας πρόκρισης, θα πρέπει πρώτα να έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα στη χώρα της.

Με περισσότερους από 2.500 οπαδούς στο Μονζουίκ

Κατά τα άλλα, όπως ανακοίνωσε η Μπαρτσελόνα η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League θα διεξαχθεί στο Μονζουίκ, στις 21 Οκτωβρίου (19:45).

Εκεί, έπαιξαν οι Καταλανοί με την Παρί Σεν Ζερμέν (έκοψαν 50.207 εισιτήρια) και την περασμένη Κυριακή (28/9) κόντρα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ (50.103).

Ο Ολυμπιακός θα πάρει 2.500-2.600 εισιτήρια για τις ανάγκες των οπαδών του, τα οποία αναμένεται να “εξαφανιστούν” πολύ γρήγορα.