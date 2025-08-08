Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα κόντρα στην Αλ-Τααβούν

Δείτε την ενδεκάδα που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη φιλική αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αλ-Τααβούν επί ολλανδικού εδάφους.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αλ-Τααβούν (08/08, 17:00, COSMOTE Sport 1 και Live SPORT24) στην τελευταία φιλική αναμέτρηση επί ολλανδικού εδάφους. Λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης έγινε γνωστή η ενδεκάδα που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το συγκεκριμένο τεστ.

Ο Βάσκος τεχνικός παρατάσσει τους ερυθρολεύκους με τον Γιαζίτσι στην κορυφή της επίθεσης, ενώ φανέλα βασικού στο κέντρο της άμυνας πήρε και ο Ρούμπεν Βέζο. Στο αρχικό σχήμα βρίσκονται και οι Πνευμονίδης, Λιατσικούρας και Μπότης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Μπότης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Βέζο, Ροντινέι, Σιπιόνι, Λιατσικούρας, Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Πνευμονίδης, Γιαζίτσι.