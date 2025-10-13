Ολυμπιακός: Ο Τσικίνιο αναδείχθηκε παίκτης του μήνα για τον Σεπτέμβριο στη Stoiximan Super League

Ο Τσικίνιο αναδείχθηκε παίκτης του μήνα στη Stoiximan Super League, έπειτα από τις εξαιρετικές εμφανίσεις του με τον Ολυμπιακό τον Σεπτέμβριο.

Ο Τσικίνιο κέρδισε το βραβείο Stoiximan Player of the Month του Σεπτεμβρίου για τις εμφανίσεις του με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα, έχοντας ως αποκορύφωμα τα δύο γκολ που σημείωσε με τους ερυθρόλευκους κόντρα στον Λεβαδειακό την 5η αγωνιστική, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του στο 90+6′.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Πορτογάλος συγκέντρωσε το 57,66% των ψήφων, αφήνοντας πίσω του τον Ανδρέα Τεττέη της Κηφισιάς (16,32%) και τον Γιάνι Ατανάσοφ της ΑΕΛ (9,42%).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Stoiximan Super League:

“Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Player of the Month του Σεπτεμβρίου:

1/ Τσικίνιο 57,66%

2/ Α. Τετέι 16,32%

3/ Γ. Ατανάσοφ 9,42%

4/ Ν. Ελίασον 7,50%

5/ Α. Όζμπολντ 5,04%

6/ Λ. Λάμπρου 4,06%”