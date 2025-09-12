Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Πρεμιέρα με Καραλή και άλλες έξι ελληνικές συμμετοχές

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο ξεκινάει αύριο (13/9) με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον από την πρώτη μέρα. Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεκινάει το ταξίδι προς το μετάλλιο και μαζί του ρίχνονται στη μάχη έξι ακόμα Έλληνες.

Το 20ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου ξεκινάει αύριο (13/9) και θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο.

Όπως αναφέρει το SPORT24, η ελληνική αποστολή έχει ταξιδέψει με σημαντικές για διακρίσεις και μεγάλες επιδόσεις.

Έντονο ενδιαφέρον από την πρώτη κιόλας ημέρα καθώς ο Εμμανουήλ Καραλής αγωνίζεται αύριο το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας) στον προκριματικό του άλματος επί κοντώ και ασφαλώς στο μυαλό του βρίσκεται η διάκριση στο μεγάλο τελικό και ακόμη μία επίδοση πάνω από τα 6 μέτρα. μαζί του, για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, θα βρεθεί και ο Γιάννης Ρίζος ο οποίος ελπίζει πως με καλή εμφάνιση θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και τον τελικό.

Οι ελληνικές συμμετοχές ξεκινούν αρκετά νωρίτερα με τα 35 χλμ. βάδην ανδρών και γυναικών, όπου αγωνίζονται ο Παπαμιχαήλ και οι Ντρισμπιώτη, Φιάσκα και Αλικανιώτη αντίστοιχα.

Λίγο πριν αγωνιστεί ο Μανόλο, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου θα αγωνιστεί στην 4η προκριματική σειρά των 100 μέτρων γυναικών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης μέρας (ώρες Ελλάδας)

1η ημέρα – Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα

01:30: 35 χλμ. βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαμιχαήλ

01:30: 35 χλμ. βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Ντρισμπιώτη, Φιάσκα, Αλικανιώτη

03:00: Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ

04:55: Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός

04:55: Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ

05:23: 100 μ. (Α) Πρώτος γύρος

05:55: 4Χ400 μ. Μικτή Προκριματικός

Απογευματινό πρόγραμμα