Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Πρεμιέρα με Καραλή και άλλες έξι ελληνικές συμμετοχές
Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο ξεκινάει αύριο (13/9) με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον από την πρώτη μέρα. Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεκινάει το ταξίδι προς το μετάλλιο και μαζί του ρίχνονται στη μάχη έξι ακόμα Έλληνες.
- 12 Σεπτεμβρίου 2025 20:06
Το 20ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου ξεκινάει αύριο (13/9) και θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο.
Όπως αναφέρει το SPORT24, η ελληνική αποστολή έχει ταξιδέψει με σημαντικές για διακρίσεις και μεγάλες επιδόσεις.
Έντονο ενδιαφέρον από την πρώτη κιόλας ημέρα καθώς ο Εμμανουήλ Καραλής αγωνίζεται αύριο το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας) στον προκριματικό του άλματος επί κοντώ και ασφαλώς στο μυαλό του βρίσκεται η διάκριση στο μεγάλο τελικό και ακόμη μία επίδοση πάνω από τα 6 μέτρα. μαζί του, για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, θα βρεθεί και ο Γιάννης Ρίζος ο οποίος ελπίζει πως με καλή εμφάνιση θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και τον τελικό.
Οι ελληνικές συμμετοχές ξεκινούν αρκετά νωρίτερα με τα 35 χλμ. βάδην ανδρών και γυναικών, όπου αγωνίζονται ο Παπαμιχαήλ και οι Ντρισμπιώτη, Φιάσκα και Αλικανιώτη αντίστοιχα.
Λίγο πριν αγωνιστεί ο Μανόλο, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου θα αγωνιστεί στην 4η προκριματική σειρά των 100 μέτρων γυναικών.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης μέρας (ώρες Ελλάδας)
1η ημέρα – Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου
Πρωινό πρόγραμμα
- 01:30: 35 χλμ. βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαμιχαήλ
- 01:30: 35 χλμ. βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Ντρισμπιώτη, Φιάσκα, Αλικανιώτη
- 03:00: Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ
- 04:55: Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός
- 04:55: Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ
- 05:23: 100 μ. (Α) Πρώτος γύρος
05:55: 4Χ400 μ. Μικτή Προκριματικός
Απογευματινό πρόγραμμα
- 12:05: 3.000 μ. στιπλ (Α) Προκριματικός
- 12:30: Μήκος (Γ) Προκριματικός
- 12:55: 100 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου – 4η σειρά (13:16)- 9ος διάδρομος
- 13:05: Επί Κοντώ (Α) Προκριματικός Καραλής (α’ γκρουπ), Ρίζος (β’ γκρουπ)
- 13:50: 1500 μ. (Γ) Προκριματικός
- 14:35: 100 μ. (Α) Προκριματικός
- 15:10: Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός
- 15:30: 10.000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
- 16:20: 4Χ400 μ. Μικτή ΤΕΛΙΚΟΣ