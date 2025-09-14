Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Χρυσός ο Σεβίλ με ατομικό ρεκόρ στον τελικό των 100μ.

Με ατομικό ρεκόρ 9.77 ο Τζαμαϊκανός Ομπλίκ Σεβίλ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 100μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.

Ο Ομπλίκ Σεβίλ από την Τζαμάικα με καταπληκτική εκκίνηση τούς πέρασε όλους από τα πρώτα 20 μέτρα και πήρε το χρυσό μετάλλιο.

Όπως γράφει το Sport24, σημείωσε 9.77 ατομικό ρεκόρ στον τελικό των 100μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο επίσης, Τζαμαϊκανός Κισέιν Τόμπσον με 9.82, ενώ στην 3η θέση τερμάτισε ο Αμερικανός Νόα Λάιλς.