Παναθηναϊκός AKTOR: Συμφωνία με Πλάις και Τραπάνι – Μένει μόνο η ανακοίνωση

Παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR πρέπει να θεωρείται πλέον ο Τίμπορ Πλάις, αφού οι “πράσινοι” τα βρήκαν σε όλα με τον Γερμανό ψηλό και την Τραπάνι και πλέον απομένει μόνο η ανακοίνωση για να επισημοποιηθεί το deal.

Ο Τίμπορ Πλαίς (35 χρονών, 2.18 μέτρα) προβάρει πλέον την φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR. Οι “πράσινοι” συμφώνησαν προφορικά με τον Γερμανό ψηλό, ενώ κάλυψαν και τις απαιτήσεις της Τραπάνι, στην οποία θα δώσουν ένα buy out, και πλέον απομένει μόνο η ανακοίνωση ώστε να επισημοποιηθεί το deal.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Πλάις ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε ο Εργκίν Αταμάν για να δώσει βάθος στην γραμμή ψηλών της ομάδας, η οποία έχει πληγεί σημαντικά μετά τους τραυματισμούς των Ματίας Λεσόρ και Ομέρ Γιούρτσεβεν, ενώ την ίδια στιγμή είναι αμφίβολο αν ο Γουένιεν Γκέιμπριελ θα ήταν έτοιμος για τον αγώνα της Παρασκευής (28/2) με την Βιλερμπάν, αφού τραυματίστηκε στο γόνατο στον τελικό του ΟΠΑΠ Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Ολυμπιακό.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το “τριφύλλι” να κινηθεί άμεσα για την απόκτηση του Γερμανού, τον οποίο εξάλλου ο Αταμάν γνωρίζει πολύ καλά, αφού είχαν συνυπάρξει για αρκετά χρόνια στην Αναντολού Εφές, αλλά και στην Γαλατάσαραϊ. Υπενθυμίζεται ότι ο βετεράνος ψηλός βρισκόταν και στην λίστα με τους 6 διαθέσιμους σέντερ που είχε αναφερθεί το SPORT24 μετά τον τραυματισμό του Γιούρτσεβεν.

Ο Πλάις είναι ένας παίκτης με διαφορετικά στοιχεία από κάθε άλλο ψηλό στο ρόστερ του “τριφυλλιού”. Ο λόγος είναι ότι πρόκειται για Stretch-5, έναν ψηλό δηλαδή που σουτάρει καλά από την περιφέρεια, έχοντας ως βασικό χαρακτηριστικό του το να σουτάρει σε κατάσταση Catch and Shoot (σουτ από στάση) και Pick and Pop (όπου κάνει σκριν και μετά βγαίνει στο τρίποντο), ανοίγοντας το παρκέ για την ομάδα του, ενώ είναι καλός και σε κατάσταση Pick and Roll. Παράλληλα, ενώ δεν είναι καλός μπλοκέρ, το μέγεθός του (2.18 μέτρα) τον βοηθάει να πιάνει χώρο στην ρακέτα και να βάζει σε δεύτερες σκέψεις τους αντιπάλους του πριν πάνε προς το καλάθι.