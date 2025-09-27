Παναθηναϊκός AKTOR: Σορτς και Χολμς δοκιμάζουν ελληνικά φαγητά – “Σοκ” με το γαλακτομπούρεκο

Τι Τζέι Σορτς και Ρισόν Χολμς δοκίμασαν ελληνικά φαγητά στη Media Day του Παναθηναϊκού. Με ποια έπαθαν πλάκα και ποια δεν τους άρεσαν.

Ο Τι Τζέι Σορτς και ο Ρισόν Χολμς βρίσκονται μικρό διάστημα στη χώρα μας και ακόμη δεν έχουν προλάβει να γνωρίσουν τις ομορφιές της Αθήνας, αλλά κυρίως της ελληνικής κουζίνας.

Στο πλαίσιο της Μedia Day του Παναθηναϊκού οι δύο άσοι των πράσινων δοκίμασαν σπανακόπιτα, χωριάτικη σαλάτα και γαλακτομπούρεκο και, όπως γράφει το SPORT24, οι αντιδράσεις τους ήταν επικές!

Δοκιμάζοντας τη σπανακόπιτα ο Σορτς είπε: “Έχει καλύτερη γεύση από αυτό που περίμενα. Θα πω 8/10, είναι υψηλός βαθμός για εμένα. Μου αρέσει το φαγητό”. Ο Χολμς είπε πριν προλάβει να καταπιεί: “Χρειάζομαι δυο σπανακόπιτες πριν από κάθε παιχνίδι. Θα της δώσω 9/10. Θα έλεγα 10/10, αλλά μας περιμένουν δύο ακόμη φαγητά”.

Όσον αφορά τη χωριάτικη σαλάτα, ο Σορτς δεν έμεινε και τόσο ικανοποιημένος: “Είναι πιο χαμηλά από το προηγούμενο φαγητό. Δίνω 6/10, δεν είμαι άνθρωπος που του αρέσουν οι σαλάτες”. Ο Ρισόν Χολμς, παρότι και αυτός δεν είναι φαν της σαλάτας, έδωσε μεγαλύτερο βαθμό: “Δεν είμαι άνθρωπος που τρώει σαλάτες, αλλά αυτή είναι πολύ καλή. 8/10”.

Στο γαλακτομπούρεκο έπαθαν… πλάκα: “Δεν θα προσπαθήσω καν να πω το όνομά του. Μου αρέσουν πολύ τα γλυκά, ελπίζω να είναι καλό. Πάρτε το από εδώ, είναι καθαρό 10/10 κι ας πήρα μόνο μια μικρή μπουκιά. 10 στα 10 100%”. Ο Χολμς είπε: “Αυτό είναι το 10/10 που περιμέναμε. Το χρειάζομαι, θα αρέσει και στον γιο μου”.