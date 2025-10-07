Παναθηναϊκός: Ένα μήνα εκτός ο Ντέσερς

Κάκωση στην ποδοκνημική για τον Ντέσερς, ο οποίος θα χάσει τον επόμενο μήνα.

Ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί των υπηρεσιών του Σιρίλ Ντέσερς τουλάχιστον για τον επόμενο μήνα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο κύκλος των εξετάσεων του Νιγηριανού επιθετικού, ο οποίος είχε μια πολύ άσχημη σύγκρουση με τον Μπαρτολομιέι Ντραγκόβσκι στην προπόνηση αμέσως μετά την αναμέτρηση με τη Γιουνγκ Μπόις.

Εν τέλει και παρά την ανησυχία που υπήρχε για πιο σοβαρή ζημιά, οι νέες εξετάσεις επιβεβαίωσαν την αρχική εικόνα του τραυματισμού, δηλαδή ότι υπάρχει κάκωση στην ποδοκνημική.

Όπως γράφει το SPORT24, η ευαισθησία στο σημείο και το ιστορικό του Σίριλ Ντέσερς οδήγησαν τον Παναθηναϊκό σε μια πιο προσεκτική αντιμετώπιση της αποθεραπείας του και ως εκ τούτου θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος αποθεραπείας από τον συνηθισμένο. Το πλάνο που υπάρχει στον Παναθηναϊκό προβλέπει ότι ο Ντέσερς θα μείνει 4 εβδομάδες εκτός δράσης.