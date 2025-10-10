Παναθηναϊκός: “Έπεσε η πρώτη πλάκα” στο γήπεδο του Βοτανικού

Η ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων για τις εργασίες στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

«Το όνειρο παίρνει σάρκα και οστά στον Βοτανικό». Με αυτή τη φράση ανακοινώνει ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, πως έπεσε η πρώτη πλάκα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού.

«Διακρίνονται ήδη οι βάσεις στήριξης για τις κερκίδες στο βορειοδυτικό τμήμα. Μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου επισκεφθήκαμε σήμερα τον χώρο και τον ενημέρωσα αναλυτικά για τις εργασίες, οι οποίες «τρέχουν» με πυρετώδεις ρυθμούς.

Παράλληλα, ξεκίνησαν και οι πρόδρομες εργασίες για τον Ερασιτέχνη.

Προχωράμε» αναφέρει χαρακτηριστικά, παραθέτοντας σχετικές φωτογραφίες.