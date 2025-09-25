Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε την πρεμιέρα στη League Phase του Europa League κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πέμπτη (25/9, 22:00) τη Γιουνγκ Μπόιζ στην Ελβετία στην πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League. Αναλυτικά η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται την Πέμπτη (25/9) στη μάχη του Europa League, αντιμετωπίζοντας τη Γιουνγκ Μπόιζ στην Ελβετία για την 1η αγωνιστική της League Phase, με τους πράσινους να θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί κερδίζοντας λίγη από τη χαμένη ψυχολογία τους.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από τον ANT1 και το COSMOTE SPORT 2 HD, ενώ φυσικά μπορείτε να το παρακολουθήσετε LIVE από το Match Center του SPORT24.