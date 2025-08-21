Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ 2-1: Το γύρισε και πάει φουλ για τη League Phase του Europa League

Ο Παναθηναϊκός γύρισε τούμπα το ματς με την Σαμσουνσπόρ με τα γκολ των Κυριακόπουλου και Πάλμερ-Μπράουν και πανηγύρισε μία δίκαιη νίκη με 2-1 στο ΟΑΚΑ, που του δίνει το αβαντάζ για την πρόκριση στην League Phase του Europa League ενόψει της ρεβάνς στην Τουρκία.

Ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο ματς μόλις στο 5ο λεπτό, με το εντυπωσιακό βολ πλανέ του Μπακασέτα εντός περιοχής που είχε κατεύθυνση προς την εστία αλλά σταμάτησε στο απλωμένο πόδι του Τόμασον, όμως η φάση αυτή δεν μπόρεσε να αποτελέσει εφαλτήριο για να αυξήσει την πίεσή της η ομάδα του Βιτόρια προς την αντίπαλό της, με τους πράσινους να παίζουν συντηρητικά και χωρίς ιδιαίτερα ρίσκα μέχρι το 20λεπτο.

Όπως γράφει το SPORT24, κάπου εκεί άρχισαν να ανεβάζουν στροφές επιθυμώντας να κεφαλαιοποιήσουν με κάποιο γκολ την θεωρητική ανωτερότητά τους απέναντι στην Σαμσουνσπόρ, με το διάστημα από το 20′ μέχρι το 30′ να τους βρίσκει στη θέση του οδηγού.

Στο 21′ ο Τετέ επιχείρησε το σουτ αλλά ο Κοτσούκ ήταν σε ετοιμότητα, στο αμέσως επόμενο λεπτό ήταν η σειρά του Σβιντέρσκι να απειλήσει με διαγώνιο σουτ που έφυγε κόρνερ ενώ στο 28′ ο Τουμπά έκανε το δεξί πλασέ από πλεονεκτική θέση αλλά η μπάλα έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε πράσινη έκρηξη σε χορτάρι και εξέδρες καθώς ο Γιουκτσέλ βρήκε τη μπάλα και με τα δύο του χέρια πέφτοντας στο έδαφος αλλά ο διαιτητής έκρινε πως δεν είχε πρόθεση και διάταξε να συνεχιστεί το παιχνίδι (αν δινόταν η παράβαση θα έβγαινε και η δεύτερη κίτρινη κάρτα), με την Σαμσουνσπόρ από την πλευρά της να σκοράρει στο 37′ με τον Ντιμάτα αλλά να βλέπει το γκολ να ακυρώνεται -σωστά- ως οφσάιντ.

Η συνέχεια δεν επεφύλασε κάτι ιδιαίτερο αφού ο ρυθμός έπεσε και πάλι, με τον Παναθηναϊκό να έχει μεν περισσότερες τελικές (6-2) αλλά μόνο μία εντός εστίας (1-0) και να μένει έτσι αναπόφευκτα το μηδέν μπροστά στις δύο εστίες.

Η έναρξη του δευτέρου μέρους βρήκε τους δύο προπονητές να μην πειράζουν τις 11άδες τους, με τους φιλοξενούμενους να εμφανίζονται πάντως πιο θαραλλέοι στο χορτάρι και να δικαιώνονται.

Στο 50ο λεπτό ο Ντραγκόβσκι απέκρουσε με δυσκολία το δυνατό σουτ του Εντσάμ εκτός περιοχής και από το κόρνερ που κέρδισαν οι Τούρκοι άνοιξαν το σκορ στο 51′, με τη γυριστή κεφαλιά του Τόμασον στο πρώτο δοκάρι όπου έπιασε στον ύπνο την πράσινη άμυνα (0-1).

Το γκολ αυτό έφερε -όπως ήταν λογικό- απογοήτευση στους παίκτες του Βιτόρια, με τον Πορτογάλο να αποφασίζει να ανακατέψει την τράπουλα στο 59′, περνώντας τους Ιωαννίδη και Καλάμπρια (ντεμπούτο για τον Ιταλό) στον αγωνιστικό χώρο και αλλάζοντας τη διάταξη της ομάδας του σε 4-4-2.

Τα αμέσως επόμενα λεπτά βρήκαν τους πράσινους να σφυροκοπούν την αντίπαλη εστία και τη δικαίωση να μην αργεί να έρθει. Στο 64ο λεπτό ο Σβιντέρσκι έστειλε τη μπάλα στο αριστερό δοκάρι με κεφαλιά, ένα λεπτό αργότερα η μπάλα σταμάτησε και πάλι στο αριστερό δοκάρι από το συρτό σουτ του Τουμπά εκτός περιοχής, για να έρθει τελικά η ισοφάριση που άξιζαν οι πράσινοι στο 66ο λεπτό, με το ασύλληπτο σουτ του Κυριακόπουλου που δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον Τούρκο κίπερ.

Το πρώτο γκολ του Κυριακόπουλου με τη φανέλα του Παναθηναϊκού άλλαξε άρδην την ψυχολογία των δύο ομάδων και αυτό φάνηκε και στο 75ο λεπτό όπου έγινε η ανατροπή, με τον Τετέ να εκτελεί κόρνερ και τον Πάλμερ-Μπράουν να υπογράφει το 2-1 με κεφαλιά εκμεταλλευόμενος την κάκιστη αντίδραση του κίπερ Κοτσούκ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Ντραγκόβσκι, Κώτσιρας (59′ Καλάμπρια), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Μπακασέτας (59′ Ιωαννίδης), Τσιριβέγια, Τσέριν, Τετέ, Σβιντέρσκι (86′ Μπρέγκου), Πελίστρι (75′ Ζουραρί)

ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ: Κοτσούκ, Γιαβρού, Σάτκα, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Εντσάμ, Μακουμπού (89′ Αγντόγκντου), Γιουκσέλ (67′ Τσιφτ), Ντιμάτα (75′ Γκιουνούλ), Μουαντιλματζί, Εμρέ (67′ Μούγια)