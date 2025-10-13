ΠΑΟΚ: Ανεβάζουν στροφές οι Πέλκας και Τσάλοφ ενόψει ΑΕΚ, παραμένει εκτός ο Παβλένκα

Οι Δημήτρης Πέλκας και Φεντόρ Τσάλοφ συμμετείχαν σε μέρος του σημερινού προγράμματος και, καθημερινά, οι πιθανότητες να είναι διαθέσιμοι για το ντέρμπι με την ΑΕΚ αυξάνονται.

Αυξάνονται οι πιθανότητες του ΠΑΟΚ, να είναι διαθέσιμοι για το ντέρμπι με την ΑΕΚ (19/10, 21:00) ο Δημήτρης Πέλκας και Φεντόρ Τσάλοφ που ακολούθησαν μέρος της σημερινής (13/10) προπόνησης.

Αντίθετα, ο Γίρι Παβλένκα παραμένει εκτός, ακολουθώντας πρόγραμμα θεραπείας, με αποτέλεσμα οι πιθανότητες να προλάβει την αναμέτρηση να μην είναι με το μέρος του.

Τέλος, όπως γράφει το SPORT24, εκτός προπόνησης έμεινε και ο νεαρός Δημήτρης Χατσίδης, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β’ με την Καβάλα, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Αντρίγια Ζίβκοβιτς.