ΠΑΟΚ – Ντέρμπι 79-67: Άνετος στα ημιτελικά του προκριματικού τουρνουά του Basketball Champions League

Πρώτο βήμα από τον ΠΑΟΚ, που επικράτησε με 79-67 της Ντέρμπι για να προκριθεί στα ημιτελικά του FIBA Basketball Champions League.

Στα ημιτελικά του προκριματικού τουρνουά του FIBA Basketball Champions League που διεξάγεται στο Σαμόκοβ της Βουλγαρίας προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, χάρη στην νίκη του επί της Ντέρμπι (79-67) το βράδυ της Παρασκευής (19/9).

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης εκμεταλλεύθηκε στον υπερθετικό βαθμό τα λάθη των αντιπάλων της, με τον Μπεν Μουρ και τον Τόμας Ντιμσά να ξεχωρίζουν. Γενικώς, πλην του Κέι Τζέι Τζάκσον που ήταν πολύ άστοχος, όσοι χρησιμοποιήθηκαν από τον Γιούρι Ζντοβτς βοήθησαν για το αποτέλεσμα.

Στον ημιτελικό της Κυριακής (21/9 στις 16:30) ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Μπούρσασπορ του Νέναντ Μάρκοβιτς, η οποία είχε νικήσει προηγουμένως με 81-74 τη Μπράουνσβαϊγκ. Στο άλλο ζευγάρι, η Ρέτζο Εμίλια θα αντιμετωπίσει την Αντβέρπ με φόντο τον τελικό της Τρίτης (23/9 στις 16:30).

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Σάλινς, Γκέντβιλας, Χορόζοβ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-15, 45-31, 63-45, 79-67