ΠΑΟΚ: Τι ισχύει για το ματς με τη Μακάμπι αν αποβληθεί το Ισραήλ

Διαβάστε τι αναφέρει ο κανονισμός της UEFA σε περίπτωση που μια ομάδα είτε αρνηθεί να παίξει είτε αποβληθεί από οποιονδήποτε λόγο από κάποια διοργάνωση, ενώ αυτή έχει ξεκινήσει και έχει δώσει ήδη παιχνίδια.

Η κατάσταση στη Γάζα έχει προκαλέσει το πολυεπίπεδο ενδιαφέρον του πλανήτη είτε έχει να κάνει με την πολιτική αντιμετώπιση του ζητήματος είτε με το αθλητικό σκέλος, καθώς έχει φουντώσει η συζήτηση για το αν πρέπει να συμμετέχουν οι ομάδες του Ισραήλ (εθνικές και σύλλογοι) στις διεθνείς διοργανώσεις.

Μοναδική εκπρόσωπος της χώρας στις διοργανώσεις της UEFA είναι η Μακάμπι Τελ Αβίβ η οποία στην πρεμιέρα έπαιξε με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και έφυγε με τον βαθμό χάρη στη λευκή ισοπαλία. Ένα ερώτημα που έχει τεθεί είναι τι θα συμβεί αν όντως αποβληθεί το Ισραήλ αναφορικά με αυτό το ματς.

Όπως γράφει το SPORT24, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου αναφέρει στο άρθρο 29 με τίτλο “άρνηση να παίξεις και παρόμοιες υποθέσεις” ότι: “εάν ένας σύλλογος αποκλειστεί ή για οποιονδήποτε λόγο αποσυρθεί από τη διοργάνωση πριν από την ολοκλήρωση όλων των αγώνων του στη φάση του πρωταθλήματος, τα αποτελέσματα όλων των αγώνων που έχουν παιχτεί μέχρι εκείνη τη στιγμή παραμένουν έγκυρα.

Θα πρέπει να γίνει υπολογισμός βαθμών μετά την ολοκλήρωση της φάσης του πρωταθλήματος για να ληφθούν υπόψη οι ακυρωμένοι αγώνες. Σε κάθε σύλλογο που δεν μπόρεσε να παίξει τον προγραμματισμένο αγώνα του εναντίον ενός αποκλεισμένου/αποσυρμένου συλλόγου απονέμεται ο μέσος όρος βαθμών που έχουν κερδίσει όλοι οι σύλλογοι στο ίδιο γκρουπ κατάταξης εναντίον των συλλόγων στο ίδιο γκρουπ με τον αποκλεισμένο/αποσυρμένο σύλλογο σε εντός έδρας αγώνες, εάν ο επηρεαζόμενος σύλλογος επρόκειτο να παίξει εντός έδρας, ή σε εκτός έδρας αγώνες εάν ο επηρεαζόμενος σύλλογος επρόκειτο να παίξει εκτός έδρας.

Οι πόντοι φάσης του πρωταθλήματος όλων των αγώνων που έχουν παιχτεί, συμπεριλαμβανομένων των βαθμών που έλαβαν οι σύλλογοι σε αγώνες στους οποίους συμμετείχε ο αποκλεισμένος/αποσυρμένος σύλλογος πριν από τον αποκλεισμό/αποσύρση του, δεν προσαρμόζονται με κανέναν τρόπο και λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του μέσου όρου βαθμών“.