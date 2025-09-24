Αθλητικά Ποδόσφαιρο

ΠΑΟΚ: Το αναλυτικό πρόγραμμα στη League Phase του Europa League

Διαβάζεται σε 1'
Διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League.

Με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (19:45, COSMOTE SPORT 2 HD, LIVE SPORT24).

Για τον Δικέφαλο του Βορρά ακολουθούν δύο απαιτητικά εκτός έδρας παιχνίδια κόντρα σε Θέλτα και Λιλ, ενώ η τελευταία αγωνιστική, στις 29 Ιανουαρίου 2026, θα τον βρει εκτός έδρας απέναντι στη Λιόν.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των αγώνων του ΠΑΟΚ

  • 24 Σεπτεμβρίου 2025 19:45: Μακάμπι Τελ Αβίβ, ΕΝΤΟΣ
  • 2 Οκτωβρίου 2025 22:00: Θέλτα, ΕΚΤΟΣ
  • 23 Οκτωβρίου 2025 22:00: Λιλ, ΕΚΤΟΣ
  • 6 Νοεμβρίου 2025 22:00: Γιούνγκ Μπόις, ΕΝΤΟΣ
  • 27 Νοεμβρίου 2025 19:45: Μπραν, ΕΝΤΟΣ
  • 11 Δεκεμβρίου 2025 19:45: Λουντογκόρετς, ΕΚΤΟΣ
  • 22 Ιανουαρίου 2026 19:45: Μπέτις, ΕΝΤΟΣ
  • 29 Ιανουαρίου 2026 22:00: Λιόν, ΕΚΤΟΣ

