ΠΑΟΚ: Το αναλυτικό πρόγραμμα στη League Phase του Europa League

Διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League.

Με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (19:45, COSMOTE SPORT 2 HD, LIVE SPORT24).

Για τον Δικέφαλο του Βορρά ακολουθούν δύο απαιτητικά εκτός έδρας παιχνίδια κόντρα σε Θέλτα και Λιλ, ενώ η τελευταία αγωνιστική, στις 29 Ιανουαρίου 2026, θα τον βρει εκτός έδρας απέναντι στη Λιόν.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των αγώνων του ΠΑΟΚ