ΠΑΟΚ: Το αναλυτικό πρόγραμμα στη League Phase του Europa League

ΠΑΟΚ: Το αναλυτικό πρόγραμμα στη League Phase του Europa LeagueΔιαβάζεται σε 1'
Διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League.
- 24 Σεπτεμβρίου 2025 11:43
Με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (19:45, COSMOTE SPORT 2 HD, LIVE SPORT24).
Για τον Δικέφαλο του Βορρά ακολουθούν δύο απαιτητικά εκτός έδρας παιχνίδια κόντρα σε Θέλτα και Λιλ, ενώ η τελευταία αγωνιστική, στις 29 Ιανουαρίου 2026, θα τον βρει εκτός έδρας απέναντι στη Λιόν.
Αναλυτικά οι ημερομηνίες των αγώνων του ΠΑΟΚ
- 24 Σεπτεμβρίου 2025 19:45: Μακάμπι Τελ Αβίβ, ΕΝΤΟΣ
- 2 Οκτωβρίου 2025 22:00: Θέλτα, ΕΚΤΟΣ
- 23 Οκτωβρίου 2025 22:00: Λιλ, ΕΚΤΟΣ
- 6 Νοεμβρίου 2025 22:00: Γιούνγκ Μπόις, ΕΝΤΟΣ
- 27 Νοεμβρίου 2025 19:45: Μπραν, ΕΝΤΟΣ
- 11 Δεκεμβρίου 2025 19:45: Λουντογκόρετς, ΕΚΤΟΣ
- 22 Ιανουαρίου 2026 19:45: Μπέτις, ΕΝΤΟΣ
- 29 Ιανουαρίου 2026 22:00: Λιόν, ΕΚΤΟΣ