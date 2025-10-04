ΠΑΟΚ: Χωρίς Τσάλοφ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Μετά τον Δημήτρη Πέλκα και ο Φέντορ Τσάλοφ βγήκε νοκ-άουτ άουτ gia για τον ΠΑΟΚ από το ντέρμπι της Κυριακή (20:30, 5/10) με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα.

Χωρίς τον Φέντορ Τσάλοφ θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στο μεγάλο αυριανό (20:30, 5/10) ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα.

Ο Ρώσος επιθετικός υπέστη κάκωση στο ισχίο στο παιχνίδι με τη Θέλτα, υποβλήθηκε σε θεραπεία και τέθηκε εκτός αποστολής από τον Ράζβαν Λουτσέσκου, χάνοντας έτσι ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της σεζόν.

Όπως γράφει το SPORT24, αυτό σημαίνει πως μοναδικός διαθέσιμος επιθετικός για τον Δικέφαλο είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Αντίθετα ο Λουκά Ιβανούσετς ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπώρησαν στο ζέσταμα του αγώνα στο Βίγκο, πήρε μέρος στην προπόνηση και έθεσε εαυτόν στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Από εκεί και έπειτα, ο Δημήτρης Πέλκας που ούτως η άλλως δεν υπολογίζονταν για το παιχνίδι αυτό, ακολούθησε θεραπεία με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές να προπονούνται κανονικά και να βρίσκονται στη διάθεση του Λουτσέσκου.