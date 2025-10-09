Πέθανε ο Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο

Πέθανε ο προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο σπίτι του.

Ο προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο έπειτα από χρόνια μάχη με τον καρκίνο, “έφυγε” από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών.

Όπως γράφει το SPORT24, o Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο ήταν μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στους πάγκους της λατινικής Αμερικής και η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει θλίψη.

Η Μπόκα Τζούνιορς είχε ενημερώσει πως ο προπονητής της βρισκόταν σε κατάσταση νοσηλείας στο σπίτι του και μάλιστα σε κρίσιμη κατάσταση μόλις 48 ώρες πριν από τον θάνατό του. Ωστόσο, ο πολύπειρος τεχνικός δεν τα κατάφερε, γεγονός που έκανε γνωστό η Μπόκα με νέα ανακοίνωση τα ξημερώματα της Πέμπτης (09/10, ώρα Ελλάδας).

Θυμίζουμε πως, ο Ρούσο από τον Σεπτέμβριο, ανά διαστήματα είχε νοσηλευτεί αρκετές φορές και δεν καθόταν στον πάγκο της ομάδας του. Ο νικητής του Κόπα Λιμπαρταδόρες με την Μπόκα τη σεζόν 2006/2007, είχε διαγνωστεί με καρκίνο της ουροδόχου κύστης και του προστάτη.

Η ανακοίνωση της Μπόκα Τζούνιορς: