Πώς επηρεάζει η απεργία της 1ης Οκτωβρίου Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και τους φιλάθλους τους

Την 1η Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί 24ώρη απεργία και σε αυτή θα συμμετάσχει και η ΕΕΕΚΕ (Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας). Πώς επηρεάζονται οι ποδοσφαιρικές ομάδες του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ και γιατί δεν επηρεάζονται οι ομάδες μπάσκετ των ερυθρολεύκων και του Παναθηναϊκού AKTOR.

Tην προσεχή Τετάρτη 1 Οκτωβρίου έχει προκηρυχθεί 24ωρη απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ και σε αυτή, όπως είναι γνωστό έχει απευθύνει κάλεσμα στα μέλη της και η Ε.Ε.Ε.Κ.Ε. (Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας), ώστε να μη γίνονται πτήσεις πλην εξαιρέσεων που έχουν να κάνουν με τη μεταφορά αρχηγού Κράτους, πτήσεις της πολεμικής αεροπορίας, για πτήσεις για νοσοκομειακή ή ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και πτήσεις αεροσκαφών έρευνας και διάσωσης.

Αυτό φυσικά, όπως αναφέρει το Sport24.gr, επηρεάζει (εν μέρει) τις ποδοσφαιρικές ομάδες του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ που δίνουν εκτός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες, καθώς και τους φιλάθλους των ομάδων που θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για να δουν από κοντά τις ομάδες τους.

Οι ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν την Άρσεναλ στο Έμιρεϊτς την ίδια ημέρα της απεργίας, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στις 22:00. Η ομάδα δεν θα αντιμετωπίσει (εκτός απροόπτου) κάποιο θέμα, όμως οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν αυθημερόν στο Λονδίνο.

Αντίθετα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Θέλτα στο Βίγκο την αμέσως επόμενη ημέρα της απεργίας, όπως και η ΑΕΚ την Τσέλιε στη Σλοβενία. Η Ένωση έχει προγραμματίσει να φύγει την Τρίτη, το ίδιο ενδεχομένως να κάνουν και οι ασπρόμαυροι αν και ο αρχικός προγραμματισμός τους ήταν να αποχωρήσει την παραμονή. Οι φίλαθλοι των δύο ομάδων μπορούν να ταξιδέψουν αυθημερόν.

Την επομένη εβδομάδα ξεκινάει η EuroLeague και ο Ολυμπιακός παίζει δύο εκτός έδρας παιχνίδια στην Ισπανία την Τρίτη (30/09) και την Πέμπτη (02/10) με Μπασκόνια και Ρεάλ. Οι Πειραιώτες δεν επηρεάζονται κάπως. Ο Παναθηναϊκός AKTOR παίζει δύο εντός έδρας με Μπάγερν και Μπαρτσελόνα.