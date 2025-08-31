Πού θα δείτε Λίβερπουλ – Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μπαρτσελόνα και τα υπόλοιπα ματς

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται την Κυριακή (31/08) στην Ευρώπη με ενδιαφέροντα παιχνίδια στα μεγάλα διεθνή πρωταθλήματα. Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων.

Ενδιαφέροντα παιχνίδια περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Κυριακής (31/8) στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με το Λίβερπουλ – Άρσεναλ στην Premier League να ξεχωρίζει.

Στην Αγγλία επίσης, η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει εκτός την Μπράιτον και η Νότιγχαμ υποδέχεται τη Γουέστ Χαμ. Στη Serie A η Γιουβέντους φιλοξενείται από την Τζένοα, ενώ η Ίντερ αντιμετωπίζει στο Μιλάνο την Ουντινέζε.

Στη La Liga η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ράγιο Βαγεκάνο.

Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.

Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας: