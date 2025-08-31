Πού θα δείτε Λίβερπουλ – Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μπαρτσελόνα και τα υπόλοιπα ματς

Πού θα δείτε Λίβερπουλ – Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μπαρτσελόνα και τα υπόλοιπα ματςΔιαβάζεται σε 3'
Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται την Κυριακή (31/08) στην Ευρώπη με ενδιαφέροντα παιχνίδια στα μεγάλα διεθνή πρωταθλήματα. Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων.
- 31 Αυγούστου 2025 09:56
Ενδιαφέροντα παιχνίδια περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Κυριακής (31/8) στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με το Λίβερπουλ – Άρσεναλ στην Premier League να ξεχωρίζει.
Στην Αγγλία επίσης, η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει εκτός την Μπράιτον και η Νότιγχαμ υποδέχεται τη Γουέστ Χαμ. Στη Serie A η Γιουβέντους φιλοξενείται από την Τζένοα, ενώ η Ίντερ αντιμετωπίζει στο Μιλάνο την Ουντινέζε.
Στη La Liga η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ράγιο Βαγεκάνο.
Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.
Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας:
- 14:00 Scottish Premiership: Ρέιντζερς – Σέλτικ / COSMOTE SPORT 1 HD
- 14:30 Bundesliga 2: Καϊζερσλάουτερν – Ντάρμσταντ / Novasports 3HD
- 15:30 Eredivisie: Σπάρτα Ρότερνταμ – Φέγενορντ / Novasports 6HD
- 16:00 Premier League: Μπράιτον – Μάντσεστερ Σίτι / Novasports Premier League
- 16:00 Premier League: Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουέστ Χαμ / Novasports Prime
- 16:00 Scottish Premiership: Νταντί – Νταντί Γιουνάιτεντ / COSMOTE SPORT 3 HD
- 16:30 Bundesliga: Βόλφσμπουργκ – Μάιντς / Novasports 2HD
- 18:00 La Liga: Θέλτα – Βιγιαρεάλ / Novasports 5HD
- 18:30 Premier League: Λίβερπουλ – Άρσεναλ / Novasports Premier League
- 18:30 Bundesliga: Ντόρτμουντ – Ουνιόν Βερολίνου / Novasports 3HD
- 19:30 Serie A: Τορίνο – Φιορεντίνα / COSMOTE SPORT 7 HD
- 19:30 Serie A: Τζένοα – Γιουβέντους / COSMOTE SPORT 3 HD
- 20:00 La Liga: Μπέτις – Μπιλμπάο / Novasports 1HD
- 20:00 Cyprus League: ΑΠΟΕΛ – Πάφος / COSMOTE SPORT 9 HD
- 20:00 Liga Portugal: Αλβέρκα – Μπενφίκα / COSMOTE SPORT 8 HD
- 20:00 Stoiximan Super League: ΑΕΚ – Αστέρας Aktor / COSMOTE SPORT 2 HD
- 20:30 La Liga: Εσπανιόλ – Οσασούνα / Novasports 5HD
- 20:30 Bundesliga: Κολωνία – Φράιμπουργκ / Novasports 2HD
- 20:30 Liga Profesional: Αλντοσίβι – Μπόκα Τζούνιορς / Action 24
- 21:00 Premier League: Άστον Βίλα – Κρίσταλ Πάλας / Novasports Premier League
- 21:00 Stoiximan Super League: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος / Novasports Prime
- 21:45 Serie A: Λάτσιο – Ελλάς Βερόνα / COSMOTE SPORT 4 HD
- 21:45 Serie A: Ίντερ – Ουντινέζε / COSMOTE SPORT 3 HD
- 22:00 Stoiximan Super League: Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός / COSMOTE SPORT 1 HD
- 22:30 La Liga: Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπαρτσελόνα / Novasports 1HD
- 22:30 Liga Portugal: Ρίο Άβε – Μπράγκα / COSMOTE SPORT 7 HD