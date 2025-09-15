Πού θα δείτε τα παιχνίδια της Δευτέρας

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται στην Ευρώπη και το πρόγραμμα της Δευτέρας (15/9) περιλαμβάνει αγώνες σε Ιταλία και Ισπανία.

Οι αναμετρήσεις στην Ευρώπη συνεχίζονται και το τηλεοπτικό μενού της Δευτέρας (15/9) περιλαμβάνει παιχνίδια στη La Liga και τη Serie A.

Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.

Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Δευτέρας: