Πού θα δείτε τα παιχνίδια της Δευτέρας

Πού θα δείτε τα παιχνίδια της ΔευτέραςΔιαβάζεται σε 1'
Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται στην Ευρώπη και το πρόγραμμα της Δευτέρας (15/9) περιλαμβάνει αγώνες σε Ιταλία και Ισπανία.
- 15 Σεπτεμβρίου 2025 11:10
Οι αναμετρήσεις στην Ευρώπη συνεχίζονται και το τηλεοπτικό μενού της Δευτέρας (15/9) περιλαμβάνει παιχνίδια στη La Liga και τη Serie A.
Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.
Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Δευτέρας:
- 19:30 Serie A: Ελλάς Βερόνα – Κρεμονέζε / COSMOTE SPORT 2 HD
- 21:30 Προεπισκόπηση Premier League / Novasports Prime
- 21:30 La Liga 2: Σαραγόσα – Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ / Novasports Start
- 21:45 Serie A: Κόμο – Τζένοα / COSMOTE SPORT 3 HD
- 22:00 La Liga: Εσπανιόλ – Μαγιόρκα / Novasports 1HD