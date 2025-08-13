Πού θα δείτε τη μάχη της Παρί Σεν Ζερμέν με την Τότεναμ για το Super Cup Ευρώπης

Η Παρί Σεν Ζερμέν κοντράρεται με την Τότεναμ για το Super Cup Ευρώπης. Πού θα δείτε τη σπουδαία αναμέτρηση.

Η κάτοχος του Champions League Παρί Σεν Ζερμέν και η νικήτρια του Europa League Τότεναμ διασταυρώνουν τα ξίφη τους με έπαθλο το Super Cup Ευρώπης.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το MEGA και το Cosmote Sport 1 HD, ενώ φυσικά μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξή του από το Matchcenter του SPORT24.

Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.