Πού θα δείτε την Μπαρτσελόνα, το Μάντσεστερ Σίτι – Τότεναμ και τα μεγάλα ματς στα γήπεδα της Ευρώπης

Πού θα δείτε την Μπαρτσελόνα, το Μάντσεστερ Σίτι – Τότεναμ και τα μεγάλα ματς στα γήπεδα της ΕυρώπηςΔιαβάζεται σε 3'
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (23/8) περιλαμβάνει σπουδαίες αναμετρήσεις σε κάθε μήκος και πλάτος της Γηραιάς Ηπείρου. Δείτε όλες τις ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις της ημέρας και τα κανάλια που τις μεταδίδουν.
- 23 Αυγούστου 2025 11:10
Η ποδοσφαιρική δράση επέστρεψε για τα καλά και το πρόγραμμα του Σαββάτου (23/8) σφύζει από σπουδαία παιχνίδια σε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.
Στην Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι κοντράρεται με την Τότεναμ, ενώ στη La Liga η Μπαρτσελόνα δοκιμάζεται στην έδρα της Λεβάντε. Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας φιγουράουν επίσης η Άρσεναλ, η Ντόρτμουντ και η Νάπολι.
Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.
Αναλυτικά οι μεταδόσεις του Σαββάτου 23/08
- 14:30 Premier League, Μάντσεστερ Σίτι – Τότεναμ / Novasports Premier League
- 14:30 Championship, Τσάρλτον – Λέστερ / COSMOTE Sport 1 HD
- 15:00 Saudi Pro League, Αλ Νασρ – Αλ Αχλί / COSMOTE Sport 3 HD
- 16:30 Bundesliga, Χάιντενχαϊμ – Βόλφσμπουργκ / Novasports Extra 1
- 16:30 Bundesliga, Ουνιόν Βερολίνου – Στουτγκάρδη / Novasports 6HD
- 16:30 Bundesliga, Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ / Novasports 5HD
- 16:30 Bundesliga, Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Βέρντερ Βρέμης / Novasports 4HD
- 16:30 Bundesliga, Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ / Novasports 3HD
- 17:00 Premier League, Μπρέντφορντ – Άστον Βίλα / Novasports Premier League
- 17:00 Premier League, Μπέρνλι – Σάντερλαντ / Novasports Start
- 17:00 Premier League, Μπόρνμουθ – Γουλβς / Novasports 2HD
- 17:00 Championship, Νόριτς – Μίντλεσμπρο / COSMOTE Sport 2 HD
- 18:00 La Liga, Μαγιόρκα – Θέλτα / Novasports 1HD
- 18:30 Premier League, Άρσεναλ – Λιντς / Novasports Premier League
- 19:30 Bundesliga, Ζανκτ Πάουλι – Ντόρτμουντ / Novasports 3HD
- 19:30 Serie A, Τζένοα – Λέτσε / COSMOTE Sport 6 HD
- 19:30 Serie A, Σασουόλο – Νάπολι / COSMOTE Sport 3 HD
- 19:45 Eredivisie, PSV Αϊντχόφεν – Γκρόνινγκεν / Novasports 4HD
- 20:00 Stoiximan Cyprus League Ανόρθωση – Ομόνοια / COSMOTE Sport 5 HD
- 20:00 Liga Portugal, Νασιονάλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας / COSMOTE Sport 7 HD
- 20:00 Stoiximan Super League, Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης / COSMOTE Sport 1 HD
- 20:00 Stoiximan Super League, Άρης – Βόλος ΝΠΣ / Novasports Prime
- 20:30 La Liga, Ατλέτικο Μαδρίτης – Έλτσε / Novasports 5HD
- 21:30 Bundesliga 2, Σάλκε – Μπόχουμ / Novasports 2HD
- 21:45 Serie A, Μίλαν – Κρεμονέζε / COSMOTE Sport 6 HD
- 21:45 Serie A, Ρόμα – Μπολόνια / COSMOTE Sport 3 HD
- 22:00 Stoiximan Super League, Παναιτωλικός – Ατρόμητος / COSMOTE Sport 2 HD
- 22:30 LA Liga, Λεβάντε – Μπαρτσελόνα / Novasports 1HD
- 22:30 Liga Portugal, Μπενφίκα – Τοντέλα / COSMOTE Sport 9 HD
- 22:30 Διηπειρωτικό Κ19, Μπαρτσελόνα – Φλαμένγκο / COSMOTE Sport 8 HD