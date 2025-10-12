Πού θα δείτε το ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ

Πού θα δείτε την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR για την 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Το σημερινό μπασκετικό τηλεοπτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει το μεγάλο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR.

Οι δύο ομάδες δίνουν νωρίς στη σεζόν το πρώτο ντέρμπι, το οποίο θα διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αμφότερες οι ομάδες προέρχονται από νικηφόρα αποτελέσματα στην EuroLeague, ο Παναθηναϊκός AKTOR στην έδρα της Μπασκόνια με 86-84 και ο Ολυμπιακός επί της Dubai BC στο φαληρικό γήπεδο με 86-67.

Το πρώτο παιχνίδι της ημέρας είναι εκείνο ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Πανιώνιο (σ.σ. κεκλεισμένων των θυρών), ενώ στις 16:00 ακολουθεί ο αγώνας του Περιστερίου με τη Μύκονο.

Το σημερινό πρόγραμμα

ΑΕΚ – Πανιώνιος (13:00, ΕΡΤ2, Match Center από το SPORT24)

Περιστέρι – Μύκονος (16:00, ΕΡΤ2, Match Center από το SPORT24)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR (19:00, ΕΡΤ2, Match Center από το SPORT24)

Δράση στην Α1 Γυναικών

Η δράση στην Α1 Γυναικών συνεχίζεται με τέσσερις αναμετρήσεις και πρώτη χρονικά εκείνη του ΠΑΟΚ με τον Αθηναϊκό στις 12:45.

