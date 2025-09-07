Πού θα δείτε Τουρκία – Ισπανία, Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία και τα υπόλοιπα ματς στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

Πού θα δείτε Τουρκία – Ισπανία, Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία και τα υπόλοιπα ματς στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026Διαβάζεται σε 1'
Την Κυριακή (7/9) συνεχίζονται τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων.
Το ποδοσφαιρικό μενού της Κυριακής (7/9) περιλαμβάνει σπουδαίες αναμετρήσεις στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Μεταξύ άλλων η Τουρκία υποδέχεται την Ισπανία, ενώ η Γερμανία φιλοξενεί τη Βόρεια Ιρλανδία και Ολλανδία αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λιθουανία.
Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις:
Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις:
- 16:00 Γεωργία – Βουλγαρία / Novasports Prime
- 19:00 Λιθουανία – Ολλανδία / Novasports Prime
- 19:00 Βόρεια Μακεδονία – Λιχτενστάιν / Novasports 1HD
- 21:45 Λεπτό προς Λεπτό / Novasports Prime
- 21:45 Λουξεμβούργο – Σλοβακία / Novasports 5HD
- 21:45 Βέλγιο – Καζακστάν / Novasports 4HD
- 21:45 Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία / Novasports 3HD
- 21:45 Πολωνία – Φινλανδία / Novasports 2HD
- 21:45 Τουρκία – Ισπανία / Novasports 1HD