Πού θα δείτε τους αγώνες Κύπρου, Αγγλίας και Πορτογαλίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Η δράση για τα προκριματικά του Μουντιάλ στην ευρωπαϊκή ζώνη συνεχίζεται και το σημερινό (06/09) πρόγραμμα περιλαμβάνει τις μάχες Αγγλίας, Πορτογαλίας και Κύπρου.

Τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 συνεχίζονται το Σάββατο (06/09) με τις αναμετρήσεις για την έκτη αγωνιστική των προκριματικών. Η Αγγλία φιλοξενεί τον Ανδόρρα, ενώ η Πορτογαλία αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αρμενία. Λίγες ώρες αργότερα η Κύπρος αντιμετωπίζει την Αυστρία εκτός έδρας.

