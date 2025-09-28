Ρεάλ Μαδρίτης: Νέος τραυματισμός για Καρβαχάλ, εκτός για ένα μήνα

Ο Ντάνι Καρβαχάλ αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού από το ντέρμπι με την Ατλέτικο και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις θα απουσιάσει για ένα μήνα.

Η Ρεάλ υπέστη βαριά ήττα στο ντέρμπι με την Ατλέτικο, ωστόσο αυτό δεν ήταν το μόνο αρνητικό από το συγκεκριμένο παιχνίδι, καθώς ο Τσάμπι Αλόνσο δεν θα έχει διαθέσιμο τον Ντάνι Καρβαχάλ για το επόμενο διάστημα.

Ο Ισπανός μπακ χτύπησε στο δεξί του πόδι (ένα σημείο κοντά στο γαστροκνήμιο) και η κατάστασή θα εξετάζεται καθημερινά, όμως οι πρώτες εκτιμήσεις στα ισπανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για απουσία ενός μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι οι μερένγκες αντιμετωπίζουν τον Ολυμπιακό στις 26 Νοεμβρίου για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.