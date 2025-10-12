Σαν Μαρίνο – Κύπρος 0-4: Η ομάδα του Μάντζιου ξέσπασε με τεσσάρα μετά από πέντε ματς χωρίς νίκη

Τρίποντο χωρίς αντίκρισμα για την Κύπρο, η οποία λύγισε εκτός έδρας με 4-0 το Σαν Μαρίνο, έπειτα από πέντε αγώνες χωρίς νίκη, με την ομάδα του Άκη Μάντζιου να ανεβαίνει προς ώρας στην 3η θέση του ομίλους της.

Η Κύπρος πέτυχε επιτέλους νίκη, αλλά το όνειρο πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντιάλ έχει ήδη χαθεί. Μετά από πέντε συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς τρίποντο, η ομάδα του Άκη Μάντζιου επικράτησε εκτός έδρας με 4-0 επί του Σαν Μαρίνο, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης και αποφασιστικότητας.

Όπως γράφει το Sport24, πρά τη νίκη, η Κύπρος δεν προλαβαίνει να καλύψει το χαμένο έδαφος στον 8ο όμιλο. Ωστόσο, το αποτέλεσμα αυτό ανέβασε, προσωρινά τουλάχιστον, την ομάδα στην 3η θέση, προσφέροντας ψυχολογική ώθηση ενόψει της συνέχειας.

Το πρώτο τέρμα για τους φιλοξενούμενους σημειώθηκε μόλις στο 9ο λεπτό του αγώνα από τον Λοΐζου. Τα υπόλοιπα τρία ακολούθησαν στο δεύτερο μέρος. Ο Ανδρέου στο 69′ διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του, ενώ στο 67′ ο Κάστανος ευστόχησε από την άσπρη βούλα, γράφοντας το 3-0. Το τρίποντο για την Κύπρο υπέγραψε στο 79′ ο Κακουλλής.

Σαν Μαρίνο: Κολόμπο, Ρικάρντι, Σαμμαριτάνι, Τσέβολι, Ρόσι, Γκολινούτσι, Καπιτσιόνι, Ζανόνι, Κονταντίνι, Λατσάρι, Νάνι

Κύπρος: Μαλ, Σίκκης, Ανδρέου, Λαΐφης, Πηλέας, Καστάνος, Χαραλάμπους, Αρτυματάς, Πίττας, Λοΐζου, Τζιωνής

Τα αποτελέσματα του 8ου ομίλου

Σαν Μαρίνο – Κύπρος 0-4 (9′ Λοΐζου, 59′ Ανδρέου, 67′ (πεν) Κάστανος, 79′ Κακουλλής)

21:45 Ρουμανία – Αυστρία

Πώς προκρίνονται οι ομάδες στα τελικά του Μουντιάλ

Τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα δώσουν 12 εισιτήρια απευθείας στους νικητές των 12 προκριματικών ομίλων, ενώ συνολικά η UEFA έχει εξασφαλίσει 16 εισιτήρια για τα τελικά του Μουντιάλ.

Τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια θα μοιραστούν ως εξής:

Οι 12 ομάδες που θα τερματίσουν στη 2η θέση θα δώσουν playoffs μαζί με τους τέσσερις καλύτερους νικητές ομίλου στο Nations League που δεν βρίσκονται μεταξύ των 12 νικητών ή δεύτερων των προκριματικών ομίλων του Μουντιάλ.

Στα playoffs οι ομάδες θα μοιραστούν σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας. Οι 12 δεύτεροι των προκριματικών του Μουντιάλ θα μοιραστούν στα πρώτα τρία γκρουπ, ανάλογα με την κατάταξή τους στο FIFA Ranking τον Νοέμβριο του 2025.

Οι τέσσερις ομάδες που θα μπουν μέσω του Nations League θα μπουν στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας.

Αυτές οι 16 ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερα μονοπάτια και ύστερα από δύο μονούς αγώνες σε στιλ Final Four θα αναδειχθούν οι τέσσερις νικητές που θα πάρουν και τα τελευταία εισιτήρια που δικαιούται η Ευρώπη.

Αναλυτικά τα κριτήρια ισοβαθμίας

1. Διαφορά τερμάτων

2. Καλύτερη επίθεση

3. Περισσότεροι κερδισμένοι πόντοι στα ματς των ομάδων που ισοβάθμησαν

4. Διαφορά τερμάτων στα ματς των ομάδων που ισοβάθμησαν

5. Καλύτερη επίθεση στα ματς των ομάδων που ισοβάθμησαν

6. Καλύτερη εκτός έδρας επίθεση στα ματς των ομάδων που ισοβάθμησαν

7. Βαθμολογία Fair Play (-1 πόντος για κάθε κίτρινη, -3 πόντοι για κόκκινη που προήλθε από δεύτερη κίτρινη, -4 πόντοι για απευθείας κόκκινη, -5 κίτρινη κάρτα και στη συνέχεια απευθείας κόκκινη κάρτα)

8. Κλήρωση από τη FIFA