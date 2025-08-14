Σαχτάρ – Παναθηναϊκός 0-0 (3-4 πεν.): Ήρωας Ντραγκόφσκι και πρόκριση στα πέναλτι για το τριφύλλι

Ο ήρωας Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι στάθηκε βράχος στη διαδικασία των πέναλτι και ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση εναντίον της Σαχτάρ Ντόνετσκ (0-0 κ.δ., 4-3 πεν.), εξασφαλίζοντας παρουσία στα playoffs του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός είναι στα playoffs του Εuropa League. Eπικρατώντας στη διαδικασία των πέναλτι με απίθανο Ντραγκόφσκι (0-0 κ.δ., 4-3 πεν.), το τριφύλλι απέκλεισε την Σαχτάρ Ντόνετσκ και προκρίθηκε στην επόμενη φάση, εκεί όπου τον περιμένει η Σαμσουνσπόρ.

Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα δεν περιλάμβανε καθόλου καλό θέαμα, όπως γράφει το SPORT24. Οι δύο ομάδες περιορίστηκαν αρκετά στα ανασταλτικά τους καθήκοντα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την έλλειψη δημιουργίας στο επιθετικό κομμάτι

Αντιθέτως, το δεύτερο εξελίχθηκε σε πραγματικό ροντέο. Ο Παναθηναϊκός έχασε μεγάλες ευκαιρίες, η Σαχτάρ έμεινε με 10 αλλά είχε δοκάρι και τελικά το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση.

Σε αυτή, παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα, οι πράσινοι αδυνατούσαν να πατήσουν με αξιώσεις στην αντίπαλη περιοχή, λόγω της κλειστής αντίπαλης άμυνας.

Έπειτα από λίγες φάσεις στο ημίωρο, το ματς έφτασε στα πέναλτι.

Kακό θέαμα και ισόπαλοι στα αποδυτήρια

Ένα πολύ κακό πρώτο 20λεπτο έλαβε χώρα στην αναμέτρηση της Κρακοβίας, με τις δύο ομάδες να μην απειλούν σχεδόν καθόλου. Από τη μία το συμπαγές 4-4-2 των Ουκρανών, από την άλλη η κλειστή άμυνα των παικτών του Βιτόρια δυσκόλεψαν τους επιθετικούς του συλλόγου να κάνουν παιχνίδι. Η πρώτη τελική ήρθε στο 19ο λεπτό, όταν ο Πέδρο Ενρίκε επιχείρησε από μακριά ένα σουτ που πέρασε αρκετά δίπλα από το δοκάρι του Ντραγκόφσκι.

Ένα τέτοιο δοκίμασε και ο Μπόνταρ στο 33′, με τον Πολωνό κίπερ να μπλοκάρει εύκολα. Η παρθενική προσπάθεια του Παναθηναϊκού στο ματς ήρθε μετά από 33 λεπτά αγώνα, εντούτοις η κεφαλιά του Μαξίμοβιτς δεν ανησύχησε τον Ρίζνικ. Ακολούθησε το σουτ του Σβιντέρσκι το οποίο επίσης δεν ήταν καλό και κατέληξε με ευκολία στα αντίπαλα χέρια.

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ πήρε το προβάδισμα στο 38′ με τον Νέβερτον, ωστόσο ο Βραζιλιάνος ήταν εκτεθειμένος στο ξεκίνημα της φάσης και το γκολ δεν μέτρησε.

Μεγάλες ευκαιρίες, αριθμητικό πλεονέκτημα για τους πράσινους αλλά το γκολ δεν ήρθε

Στο δεύτερο μέρος, ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που μπήκε καλύτερα, επαναλαμβάνοντας το έργο της Αθήνας. Στο 47′ ο Μαξίμοβιτς έβγαλε σέντρα από αριστερά στο ύψος του πέναλτι, από εκεί ο Σβιντέρσκι πήρε την κεφαλιά αλλά δεν ανησύχησε τον Ρίζνικ στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, έπειτα από γρήγορη επίθεση του Παναθηναϊκού, ο Τσέρν εκτός περιοχής έκανε ένα σουτ με το εσωτερικό φάλτσο, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Η πρώτη φάση των Ουκρανών στο β’ μέρος ήρθε στο 59′, αλλά η κεφαλιά του Πέδρο Ενρίκε πέρασε άουτ. Έπειτα από αυτή οι παίκτες του Αρντά Τουράν έγιναν πιο πιεστικοί από εκείνους του Βιτόρια.

Ο Ενρίκε απείλησε ξανά λίγο αργότερα (61′) και έχασε μεγάλη ευκαιρία, με το δυνατό του σουτ να σταματάει στον γκολκίπερ των πράσινων. Στο ίδιο λεπτό έχασε σπουδαία στιγμή και ο Πελίστρι, όταν από δεξιά πάτησε περιοχή και επιχείρησε να πλασάρει τον Ρίζνικ, με τον τερματοφύλακα της Σαχτάρ να διώχνει εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Στο 68′ το δυνατό σουτ του Οτσαρέτκο από τον άξονα εκτός περιοχής κατέληξε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Ντραγκόφσκι. Ακολούθησε στο 72′ το διαγώνιο σουτ του Νέβερτον, ο οποίος δεν ανησύχησε τον Ντραγκόφσκι. Η Σαχτάρ είχε περιορίσει αρκετά το τριφύλλι στο δικό του μισό και έψαχνε το προβάδισμα.

Τα πράγματα έγιναν ευνοϊκά για τον Παναθηναϊκό στο 81ο λεπτό. Ο Οτσερέτκο είχε κίτρινη κάρτα από το πρώτο ημίχρονο και έπειτα από μαρκάρισμα στον Ζαρουρί, δέχθηκε τη δεύτερη από τον Ζίμπερτ (81′). Μάλιστα, αυτό προκάλεσε την οργή του Τουράν που είδε επίσης κόκκινη. Οι πράσινοι, λοιπόν, έγιναν πιο απειλητικοί όπως ήταν λογικό.

Ωστόσο η σπουδαία ευκαιρία ήρθε για τη Σαχτάρ. Στο 89′ ο Τομπίας γύρισε από δεξιά στον Νέβερτον, εκείνος έστειλε με το κεφάλι την μπάλα στο αριστερό δοκάρι και στη συνέχεια ο Ελίας έκανε ένα σουτ το οποίο έξυσε το δεξί δοκάρι του Ντραγκόφσκι. Τρία λεπτά αργότερα ο Τσιριβέγια προσπάθησε να νικήσει τον Ρίζνικ, δίχως αποτέλεσμα.

Παράταση, πέναλτι και πρόκριση

Μετά την αποβολή του Οτσερένκο, η Σαχτάρ Ντόνετσκ οπισθοχώρησε αρκετά στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός, επομένως, δυσκολευόταν να γίνει απειλητικός, αφού δεν μπορούσε να βρει χώρους και να πατήσει περιοχή. Στο 104′ ήρθε η πρώτη και μοναδική απειλή του εξτρά ημιώρου, αλλά το απευθείας σουτ του Γέντβαϊ βρέθηκε στα χέρια του Ρίζνικ.

Η επόμενη προσπάθεια με αξιώσεις ήταν το σουτ του Μαντσίνι στο 115ο λεπτό, με την μπάλα να καταλήγει ξανά στην αγκαλιά του αντίπαλου κίπερ. Ευκαιρία είχε και η Σαχτάρ, με τον Ντραγκόφσκι να διώχνει το φάουλ του Σβεντ. Δευτερόλεπτα αργότερα ο Ζίμπερτ σφύριξε τη λήξη και έστειλε το ματς στα πέναλτι.

Η διαδικασία των πέναλτι:

Ναζαρίνα – Χαμένο πέναλτι

Ιωαννίδης – Γκολ (0-1)

Τομπάιας – Γκολ (1-1)

Γερμέγεφ – Γκολ (1-2)

Μπονταρένκο – Γκολ (2-2)

Σιώπης – Χαμένο πέναλτι

Νέβερτον – Γκολ (3-2)

Τσιριβέγια – Γκολ (3-3)

Ελίας – Χαμένο πέναλτι

Ζαρουρί – Χαμένο πέναλτι

Ενρίκε – Χαμένο πέναλτι

Μαντσίνι – Γκολ (3-4)

ΟΙ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

Σαχτάρ (Αρντά Τουράν): Ρίζνικ, Τομπάιας, Μπόνταρ, Μαντβιγιένκο, Πέδρο Ενρίκε, Μάρλον, Άλισον Σαντάνα, Μπονταρένκο, Οτσερέτκο, Νέβερτον, Καουά Ελίας.

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Μαξίμοβιτς, Τσέριν, Τσιριβέγια, Τετέ, Πελίστρι, Σφιντέρσκι