Σλοβενία – Πολωνία 95-105: Ο Λόιντ επικράτησε στη μονομαχία με τον Ντόντσιτς στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025

Η Πολωνία πήρε τη νίκη στην πρεμιέρα επικρατώντας της Σλοβενίας του Λούκα Ντόντσιτς, χάρη στο επιθετικό κρεσέντο του Τζόρνταν Λόιντ.

Η Πολωνία πέτυχε μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα της στον τέταρτο όμιλο του EuroBasket, επικρατώντας στην κατάμεστη αρένα του Κατόβιτσε της Σλοβενίας του Λούκα Ντόντσιτς με 95-105.

Ο σούπερ σταρ των Λέικερς έδωσε τα πάντα, πέτυχε 34 πόντους και είχε μια φανταστική επιθετική μονομαχία με τον Τζόρνταν Λόιντ (που σταμάτησε στους 32), όμως ήταν εντελώς μόνος σε ένα ακόμα παιχνίδι.

Όπως γράφει το SPORT24, για ένα ημίχρονο η μάχη των δύο ομάδων ήταν ασταμάτητη, όμως στην επανάληψη οι γηπεδούχοι ξέφυγαν, με τον Πονίτκα να ανεβάζει την απόδοσή του.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, για ακόμα ένα τουρνουά, απέδειξε ότι είναι ένας από τους πιο αξιόπιστους παίκτες των Πολωνών, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 23 πόντους, 2 ασίστ και 7 ριμπάουντ, και όντας ο πολυτιμότερος παίκτης της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο.

Η Σλοβενία αντιμετωπίζει τη Γαλλία την δεύτερη αγωνιστική (30/8 στις 18:00), ενώ η Πολωνία θα υποδεχθεί την ίδια ημέρα το Ισραήλ (21:30).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-29, 46-47, 69-80, 95-105