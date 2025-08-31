Σπανούλης: “Είμαι ευλογημένος που έχουμε τον Γιάννη στην Εθνική”

Ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε ότι στην Εθνική ομάδα άπαντες προσπαθούν να “χτίσουν” μια νέα γενιά παικτών και δήλωσε ευλογημένος που έχει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ομάδα του.

Ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε πως η Εθνική ομάδα προχώρησε ένα βήμα μπροστά με τη νίκη και την εμφάνισή της απέναντι στη Γεωργία, δίνοντας έμφαση στη νέα γενιά παικτών που επιχειρεί να διαμορφώσει η «γαλανόλευκη» και στη σημαντική παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, όπως αναφέρει το SPORT24.

Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη στη συνέντευξη Τύπου:

“Κάναμε ένα βήμα μπροστά σήμερα. Βελτιώσαμε πολύ την εικόνα μας στο ριμπάουντ και στον αιφνιδιασμό, μοιράσαμε την μπάλα, είχαμε 28 ασίστ και μπορούσαμε να έχουμε περισσότερες. Βλέπουμε κάθε ματς ξεχωιστά. Πάντα έχουμε πράγματα να βελτιώσουμε και θα το κάνουμε μέσα από τα παιχνίδια, όπως είχαμε πει και πριν τη διοργάνωση”

Για την πνευματική προετοιμασία της ομάδας: “Φτάνουμε στο επίπεδο που θέλουμε, τα παιδιά προσπαθούν, βλέπουμε πολύ τα βίντεο, μιλάμε πολύ, έχουμε μια πολύ αθλητική ομάδα. Όλοι παίζουν άμυνα και το λατρεύω, μου αρέσει πολύ.

Όλοι βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα στην άμυνα, όλοι προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο. Στην επίθεση έχουμε πολλά όπλα, έχουμε σουτέρ, είμαστε ικανοί να φτιάξουμε τα σωστά plays και μπορούμε να είμαστε επικίνδυνοι”.

Για τη δήλωση του Τζίκιτς, ότι δεν ήταν η καλύτερη απόφαση η Γεωργία να παλέψει στο ματς: “Σέβομαι τον κόουτς Τζίκιτς, σέβομαι την προσπάθειά του με την ομάδα του και νοιάζεται για αυτή. Αλλά εγώ θέλω να ασχολούμαι με την ομάδα μου και όχι με το τι κάνουν οι αντίπαλοι. Πολλές φορές πρέπει να πιάνουμε τα όριά μας, δεν με νοιάζει τι κάνουν οι αντίπαλοι, αλλά τι κάνει η δική μου ομάδα”.

Για τη σύγκριση Γιάννη Αντετοκούνμπο – Νίκο Γκάλη ως προσωπικότητες: “Δεν μπορώ να συγκρίνω, όλοι οι Έλληνες άρχισαν να παίζουν μπάσκετ λόγω του Γκάλη, λόγω της σπουδαίας γενιάς με τον Γκάλη και τον Γιαννάκη, τον Φασούλα, τον Χριστοδούλου και όλα τα παιδιά.

Μετά ήρθε η δική μας γενιά, κερδίσαμε τρία μετάλλια σε τρία χρόνια. Τώρα προσπαθούμε να χτίσουμε μια νέα γενιά. Κάθε γενιά είναι διαφορετική.

Είμαι ευγνώμων και ευλογημένος που έχουμε τον Γιάννη εδώ, έχει πάντα τη σωστή νοοτροπία, είναι ταπεινός, παίζει για τη χώρα του, αγαπάει τους συμπαίκτες του και αγαπάει να βρίσκεται εδώ. Προσπαθεί όπως όλα τα παιδιά να νικάει και εμείς προσπαθούμε να έχουμε την κατάλληλη χημεία”.

Για το σχόλιο του Ρούντι Φερνάντεθ ότι ο Σπανούλης βρήκε την κατάλληλη φόρμουλα για να κερδίσει η Εθνική μετάλλιο στο EuroBasket: “Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Ρούντι για το σχόλιό του. Όταν έχτισα αυτή την ομάδα, είχα στο μυαλό μου πώς θέλουμε να παίξουμε και έχτισα αυτή την ομάδα με αυτούς τους παίκτες για να πλαισιώσουν τον Γιάννη.

Έχουμε ηγέτες στην ομάδα, δημιουργούς, σουτέρ, αμυντικούς, ριμπάουντερς και αθλητές.

Απλά πρέπει να τα ενώσουμε όλα. Δεν είμαστε ακόμα στο επίπεδο που θέλω, ακόμα και μετά τη νίκη κόντρα στην Ιταλία είχαμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε. Σε κάποιες στιγμές των αγώνων πρέπει να παίζουμε καλύτερα σε ό,τι αφορά στα ριμπάουντ και στο τρανζίσιον”.