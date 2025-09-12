Σπανούλης: “Κάναμε παιδαριώδη λάθη, έχουμε άλλη μια ευκαιρία να πάρουμε το μετάλλιο”

Η Εθνική δέχθηκε βαριά ήττα από την Τουρκία με 94-68 στον ημιτελικό του EuroBasket 2025. Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη στην κάμερα της ΕΡΤ, μετά το τέλος του ημιτελικού ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία.

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ, μετά το φινάλε του ημιτελικού ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία για το EuroBasket 2025.

Ο κόουτς της Εθνικής, όπως αναφέρει το Sport24.gr, στάθηκε στην ενεργειακή ανετοιμότητα και τα παιδαριώδη λάθη στα οποία αυτή οδήγησε τους παίκτες της ομάδας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Τι έφταιξε που η ομάδα δεν ανταποκρίθηκε στο πλάνο; “Δεν ήμασταν ενεργειακά έτοιμοι, κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη. Στην άμυνα φάγαμε ότι είχαμε πει να μη φάμε. Συμβαίνουν αυτά είμαι πολύ περήφανος για τα παιδιά, έχουμε άλλη μία ευκαιρία μπροστά μας για να πάρουμε το μετάλλιο που θέλουμε τόσο πολύ“.

Τι σε στεναχώρησε περισσότερο σήμερα, μετά από μία μεγάλη προσπάθεια σε αυτό το EuroBasket; “Δεν παίξαμε σύμφωνα με τις δυνατότητές μας. Κάναμε πάρα πολλά λάθη και δεν είχαμε συγκέντρωση στην άμυνα“.

Πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητα τις επόμενες μέρες για μία πολύ δύσκολη ομάδα όπως η Φινλανδία: “Θα τη δούμε και πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι“.