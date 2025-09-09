Σπανούλης: “Παίξαμε εξαιρετικά, θα είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι με την Τουρκία”

Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, μετά το τέλος του αγώνα της Ελλάδας με τη Λιθουανία για τους 8 του EuroBasket 2025.

Η Ελλάδα έγραψε ιστορία απέναντι στη Λιθουανία και προκρίθηκε μετά από 16 χρόνια στα ημιτελικά μίας μεγάλης διοργάνωσης.

Οπως αναφέρει το Sport24.gr ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε μετά το τέλος του προημιτελικού της Ελλάδας με τη Λιθουανία για το EuroBasket 2025, δίνοντας τα συγχαρητήρια στους παίκτες του για την εμφάνισή τους, ενώ τόνισε ότι η ομάδα του θα είναι έτοιμη για το παιχνίδι κόντρα στην Τουρκία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

“Κάναμε μία νίκη και περάσαμε στα ημιτελικά. Τώρα έχουμε άλλο ένα παιχνίδι μπροστά μας, θα προετοιμαστούμε γι’αυτό και θα είμαστε έτοιμοι.”

Για το τι σημαίνει η πρόκριση της γαλανόλευκης στα ημιτελικά μετά από 16 χρόνια: “Είναι μία νίκη που μας πάει στα ημιτελικά. Λέει πολλά και ταυτόχρονα δεν λέει και τίποτα, γιατί έχουμε ακόμα πολύ σημαντικά παιχνίδια μπροστά μας.”

Για τον αγώνα: “Παίξαμε εξαιρετικά, ήταν πολύ καλή η συμπεριφορά μας και στην άμυνα και στην επίθεση. Για ακόμη μία φορά σκοράραμε απέναντι σε μία πολύ καλή άμυνα σχεδόν 90 πόντους. Παίξαμε καλές άμυνες, παλέψαμε και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά γι’ αυτή την προσπάθεια.”

Για τα ελεύθερα σουτ στο τέλος που δεν μπήκαν: “Δεν με ενδιαφέρει που δεν μπήκαν στο τέλος τα σουτ. Είμαι πολύ ευτυχισμένος, όταν βγαίνουν τέτοια σουτ.”

Για το παιχνίδι κόντρα στην Τουρκία: “Θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε ακόμα ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Έχουμε ακόμα μία ημέρα έξτρα ξεκούρασης και θα είμαστε έτοιμοι.”