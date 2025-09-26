Stoiximan Super Cup: Πού θα δείτε Ολυμπιακός – Καρδίτσα και ΑΕΚ – Προμηθέας για τα ημιτελικά

Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Προμηθέας και Καρδίτσα ρίχνονται στη μάχη του Stoiximan Super Cup στη Ρόδο και εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση.

Το Stoiximan Super Cup 2025 ανοίγει την αυλαία του στη Ρόδο, καθώς η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Προμηθέα στον πρώτο χρονικά ημιτελικό και ο Ολυμπιακός την Καρδίτσα στον δεύτερο.

Οι τέσσερις ομάδες στο πρώτο επίσημο παιχνίδι στη χρονιά για καθεμία από αυτές θα παλέψουν με στόχο την είσοδο στον τελικό του Σαββάτου.

Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του Stoiximan Super Cup