Stoiximan Super League: Πού θα δείτε ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR, ΠΑΟΚ – Ατρόμητος και Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός

Η Stoiximan Super League ολοκληρώνεται την Κυριακή (31/8) με τρείς αναμετρήσεις. Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (31/8) περιλαμβάνει τρία παιχνίδια της Stoiximan Super League, τα οποία θα κλείσουν και την αυλαία της 2ης αγωνιστικής.

Στο πρώτο χρονικό παιχνίδι (20:00) η ΑΕΚ υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR, στις 21:00 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Ατρόμητο και στις 22:00 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό στο Απόστολος Νικολαΐδης.

Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις: