Stoiximan Super League: Πού θα δείτε ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR, ΠΑΟΚ – Ατρόμητος και Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός

Eurokinissi

Η Stoiximan Super League ολοκληρώνεται την Κυριακή (31/8) με τρείς αναμετρήσεις. Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (31/8) περιλαμβάνει τρία παιχνίδια της Stoiximan Super League, τα οποία θα κλείσουν και την αυλαία της 2ης αγωνιστικής.

Στο πρώτο χρονικό παιχνίδι (20:00) η ΑΕΚ υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR, στις 21:00 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Ατρόμητο και στις 22:00 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό στο Απόστολος Νικολαΐδης.

Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις:

  • 20:00 ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR / COSMOTE SPORT 2 HD
  • 21:00 ΠΑΟΚ – Ατρόμητος / Novasports Prime
  • 22:00 Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός / COSMOTE SPORT 1 HD

