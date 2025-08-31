Stoiximan Super League: Πού θα δείτε ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR, ΠΑΟΚ – Ατρόμητος και Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός

Stoiximan Super League: Πού θα δείτε ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR, ΠΑΟΚ – Ατρόμητος και Παναθηναϊκός – ΛεβαδειακόςΔιαβάζεται σε 1'
Η Stoiximan Super League ολοκληρώνεται την Κυριακή (31/8) με τρείς αναμετρήσεις. Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις.
- 31 Αυγούστου 2025 10:13
Το πρόγραμμα της Κυριακής (31/8) περιλαμβάνει τρία παιχνίδια της Stoiximan Super League, τα οποία θα κλείσουν και την αυλαία της 2ης αγωνιστικής.
Στο πρώτο χρονικό παιχνίδι (20:00) η ΑΕΚ υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR, στις 21:00 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Ατρόμητο και στις 22:00 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό στο Απόστολος Νικολαΐδης.
Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις:
- 20:00 ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR / COSMOTE SPORT 2 HD
- 21:00 ΠΑΟΚ – Ατρόμητος / Novasports Prime
- 22:00 Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός / COSMOTE SPORT 1 HD