Stoiximan Super League: Πού θα δείτε το ΟΦΗ-Άρης και τα υπόλοιπα ματς του Σαββάτου

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ανοίγει με τη μάχη του ΟΦΗ με τον Άρη στην Τρίπολη, ενώ την ίδια ημέρα διεξάγονται οι αναμετρήσεις Πανσερραϊκός – Αστέρας AKTOR και ΑΕΛ Novibet – Βόλος. Αναλυτικά η ώρα και τα κανάλια των μεταδόσεων.

Λίγο πριν από τη διακοπή των πρωταθλημάτων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχουμε δράση στη Stoiximan Super League, με την 6η αγωνιστική να περιλαμβάνει άκρως ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Το πρόγραμμα, όπως γράφει το SPORT24, ανοίγει το Σάββατο (4/10) με τρία παιχνίδια, με τον ΟΦΗ να υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη (18:00), τον Πανσερραϊκό να αντιμετωπίζει τον Αστέρα AKTOR (18:00) και την ΑΕΛ να φιλοξενεί τον Βόλο στο θεσσαλικό ντέρμπι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Σαββάτου

18:00 ΟΦΗ – Άρης / COSMOTE SPORT 2 HD

18:00 Πανσερραϊκός – Αστέρας AKTOR / Novasports 2HD

20q30 ΑΕΛ Novibet – Βόλος / COSMOTE SPORT 1 HD