Τεντόγλου: “Ο χειρότερος αγώνας της ζωής μου, πάθαινα κράμπες”

Η πρώτη δήλωση του Μίλτου Τεντόγλου μετά τον αγώνα του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, όπου έμεινε εκτός βάθρου για πρώτη φορά μετά το 2017.

Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στο Τόκιο, με τον ίδιο να εξηγεί στην πρώτη του δήλωση ότι η αποτυχία αυτή οφείλεται κυρίως στις κράμπες που ένιωσε και στις δύο γάμπες του, μετά την πρώτη προσπάθεια.

Παρότι έκανε ένα πολύ δυνατό ζέσταμα και αισθανόταν άριστα, μόλις ξεκίνησε ο αγώνας άρχισαν οι ενοχλήσεις και αυτό δεν του επέτρεψε να κυμανθεί στα γνωστά του επίπεδα όπως εξήγησε στο flash quote.

Αναλυτικά η πρώτη δήλωση του Μίλτου Τεντόγλου:

“Ηταν ο χειρότερος αγώνας της ζωής μου. Αισθανόμουν άριστα και δυνατός κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης. Ισως ήταν λάθος ότι έκανα ζέσταμα πιο δυνατά απ’ ότι συνήθως, αλλά είμαι στη φόρμα της ζωής μου και ένιωθα ότι θα είναι όλα οκ. Αλλά αυτά συμβαίνουν, άρχισαν να παθαίνω κράμπες και στις δύο γάμπες μου, από την πρώτη προσπάθεια. Έκτοτε δεν μπορούσα να κάνω τίποτα“.