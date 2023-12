Τερίμ: “Ο Ερντογάν μού έδωσε συγχαρητήρια”

Το SPORT24 υποδέχθηκε τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, Φατίχ Τερίμ, ο οποίος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις κατά την άφιξή του στην Αθήνα το πρωί της Τετάρτης (27/12), αποκαλύπτοντας ότι δέχθηκε αμέσως την πρόταση.

Ο Φατίχ Τερίμ είναι επισήμως ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και το πρωί της Τετάρτης (27/12) έφτασε στην Αθήνα με ιδιωτική πτήση από την Κωνσταντινούπολη.

Το SPORT24 βρέθηκε στο Ελ. Βενιζέλος και μετέφερε στο LIVE στο Show Must Go On όλο το κλίμα. Στις πρώτες του δηλώσεις ο 70χρονος Τούρκος τεχνικός, τονίζοντας ότι μόλις άκουσε το πλάνο του Γιάννη Αλαφούζου δέχθηκε κατευθείαν.

“Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Η συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο δεν διήρκησε πάρα πολύ, γιατί η ενεργεια που είχαμε ήταν πολύ δυνατή και δεν χρειάστηκε επομένως. Ο πρόεδρος ήξερε τι ήθελε και με τον πλάνο που μου είπε δεν χρειάστηκε να σκεφτώ κι αποφάσισα κατευθείαν να δεχτώ την πρόταση” τόνισε αρχικά.

Για το τηλεφώνημα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: “Είμαι από την απέναντι πλευρά της θάλασσας. Με το που ήρθα, ούτως ή άλλως είχα και ένα τηλεφώνημα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Ερντογάν για να με συγχαρεί για αυτή τη κίνηση που έχει γίνει. Πολλά χρόνια έχω εξυπηρετήσει και την εθνική ομάδα, όμως είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα”.

Για το τι ξέρει για τον Παναθηναϊκό: “Φυσικά κι ακολουθώ το ελληνικό πρωτάθλημα και ξέρω τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ. Γνωρίζω όλες τις ομάδες, αλλά δεν έχω τον απόλυτο έλεγχο, οπότε το συντομότερο δυνατό θέλω να δω την ομάδα για να δω τι ελλείψεις έχουμε και να δουλέψω πάνω σε αυτό”.

Για το αν μπορεί να υποσχεθεί κάτι και ποιος είναι ο στόχος: “Από ό,τι ξέρω ο Παναθηναϊκός έχει χρόνια να πάρει το πρωτάθλημα. Εγώ όπου κι αν πηγαίνω, πηγαίνω για να κερδίσω και εγώ τις υπογραφές μου δεν τις βάζω μόνο στο χαρτί, είναι από την καρδιά μου. Πιστεύω θα έχω αυτή τη συμπεριφορά και στο πρωτάθλημα. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ 4 ομάδων, Οι αντίπαλοί μας είναι και ποιοτικοί και δυνατοί, τους σέβομαι. Ως Παναθηναϊκός μάς λείπει το πρωτάθλημα, μας λείπει η Ευρώπη, οπότε οι στόχοι είναι πολύ ανοιχτοί. Έτσι κι αλλιώς, είχαμε μία συζήτηση με τον πρόεδρο πάνω σ’ αυτό.

Αρχικά, με τον πρόεδρο είχαμε μιλήσει για έξι μήνες, αλλά καταλήξαμε στον 1,5 χρόνο γιατί έχουμε έναν στόχο και θέλουμε να τον πετύχουμε. Πέρυσι ο Παναθηναϊκός πάλεψε μέχρι τέλους και φέτος θέλω να παλέψουμε όσο πιο σκληρά γίνεται με την ομάδα. Έχω δει κάποιους παίκτες που είναι πολύ ποιοτικοί. Από τον καθένα θα προσπαθήσουμε να πάρουμε το καλύτερο”.