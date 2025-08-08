To επικό τρολάρισμα της Στεφανίδη για τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο

Η Ολυμπιονίκης του άλματος επι κοντώ, που έγινε προσφάτως μητέρα, περνάει μία από τις καλύτερες περιόδους της ζωής και αυτό φαίνεται ακόμα και στα ποσταρίσματα της.

Στις 30 Ιουνίου η Κατερίνα Στεφανίδη πήρε το πιο λαμπερό μετάλλιο της ζωής της αποκτώντας με τον σύζυγο και προπονητής της Μίτσελ Κρίερ, το πρώτο τους παιδάκι.

Όπως αναφέρει το SPORT24, η εγκυμοσύνη και η γέννα, όπως είναι φυσικό, την κράτησαν μακριά από τις εντατικές προπονήσεις με αποτέλεσμα η συμμετοχή στην κορυφαία φετινή διοργάνωση του στίβου, που θα διεξαχθεί στο Τόκιο από τις 13 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, να φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη.

Ωστόσο η χρυσή Ολυμπιονίκης του Ρίο ντε Τζανέιρο δεν έχει χάσει καθόλου το χιούμορ της και εμφανώς ευτυχισμένη μετά τη γέννηση του αγοριού της έκανε ένα μυθικό ποστάρισμα που τρολάρει τους πάντες, με την ίδια να επιχειρεί να περάσει ένα ιδιαίτερα χαμηλό ύψος και με σχόλιο «θα σας δω το Τόκιο;»

Τα σχόλια έπεσαν βροχή κάτω από την ανάρτηση με πολλούς μάλιστα να της εύχονται να τα καταφέρει και να πάρει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.