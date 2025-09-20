Το πικάρισμα του Φουρνιέ στον Ράιτ: “Έκοψε το γαλακτομπούρεκο κι έγινε Σβαρτζενέγκερ”

Επικό tweet, ακόμη ένα, από τον Εβάν Φουρνιέ.

Μια φωτογραφία του Μόουζες Ράιτ, η οποία κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο των social media, έφτασε το βράδυ της Παρασκευής (19/9) στην οθόνη του Εβάν Φουρνιέ.

Ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος συνεχίζει στη Ζάλγκιρις Κάουνας, φαίνεται σε πραγματικά εκπληκτική σωματική κατάσταση, με τον Γάλλο σούπερσταρ να αποθεώνει τον πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό και να εξηγεί πώς μετατράπηκε σε… beast μέσα σε λίγους μήνες.

“Ο φίλος μου σταμάτησε να τρώει γαλακτομπούρεκο και μοιάζει με τον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ” έγραψε ο Φουρνιέ στο Twitter, για να προκαλέσει για ακόμα μία φορά τα γέλια των ακολούθων του.