Το συγκινητικό story του Τάισον για τον πατέρα του, του αφιέρωσε το γκολ στον Ολυμπιακό

Ο Τάισον ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του ΠΑΟΚ στην ανατροπή επί του Ολυμπιακού. Μετά το ματς, ο Βραζιλιάνος άσος αφιέρωσε το γκολ στον πατέρα του, που έχει χάσει, με ένα συγκινητικό story.

Ο Τάισον υπέγραψε τη μεγάλη ανατροπή του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, σκοράροντας για το 1-1 του Δικεφάλου, ο οποίος εν συνεχεία βρήκε και δεύτερο γκολ με τον Ζίβκοβιτς.

Μετά τη μεγάλη νίκη επί των ερυθρόλευκων, ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός έκανε story στο Instagram με το οποίο αφιέρωσε τη νίκη και του τέρμα του στον πατέρα του, που έχει χάσει.

“Σήμερα, αύριο και για πάντα, όλα θα είναι για εσένα μπαμπά! Σ’ αγαπάω πατέρα, μου λείπεις“, ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα του 37χρονου άσου.