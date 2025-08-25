Αθλητικά Μπάσκετ

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του EuroBasket 2025

Αυτό είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα του EuroBasket 2025.

Αντίστροφη μέτρηση για το EuroBasket 2025 (27/8-14/9), με την Εθνική Ελλάδας να προετοιμάζεται για την πρεμιέρα της κόντρα στην Ιταλία στη Λεμεσό, εκεί όπου βρίσκεται στον ίδιο όμιλο μαζί με Ισπανία, Ιταλία, Γεωργία, Βοσνία και Κύπρο.

Τα κανάλια Novasports θα καλύψουν τηλεοπτικά όλες τις αναμετρήσεις ενώ, όπως γράφει το SPORT24, η ΕΡΤ θα μεταδώσει τους αγώνες της Εθνικής και επιλεγμένες αναμετρήσεις της διοργάνωσης.

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα του EuroBasket 2025:

Τετάρτη 27/8

  • 13:30 Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία, Novasports 4
  • 14:45 Τσεχία – Πορτογαλία, Novasports Start
  • 16:30 Μαυροβούνιο – Γερμανία, Novasports 4
  • 18:00 Λετονία – Τουρκία, Novasports Start
  • 20:30 Σουηδία – Φινλανδία, Novasports 4
  • 21:15 Σερβία – Εσθονία, Novasports Start

Πέμπτη 28/8

  • 15:00 Ισραήλ – Ισλανδία, Novasports 4
  • 15:00 Γεωργία – Ισπανία, Novasports Start
  • 18:00 Βέλγιο – Γαλλία, Novasporrts 4
  • 18:15 Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Κύπρος, Novasports Start
  • 21:30 Σλοβενία – Πολωνία Novasports 4
  • 21:30 Ελλάδα – Ιταλία, ΕΡΤ NEWS, Novasports Start

Παρασκευή 29/8

  • 13:30 Γερμανία – Σουηδία, Novasports 4
  • 14:45 Τουρκία – Τσεχία, Novasports Start
  • 16:30 Λιθουανία – Μαυροβούνιο, Νοvasports 4
  • 18:00 Εσθονία – Λετονία, Novasports Start
  • 20:30 Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία, Novasports 4
  • 21:15 Πορτογαλία – Σερβία, Novasports Start

Σάββατο 30/8

  • 13:30 Λιθουανία – Γερμανία, Novasports 5
  • 14:45 Τσεχία – Εσθονία, Novasports 4
  • 15:00 Ισλανδία – Βέλγιο, Novasports 6
  • 15:00 Ιταλία – Γεωργία, Novasports Start
  • 16:30 Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία, Novasports 5
  • 18:00 Λετονία – Σερβία, Novasports 4
  • 18:00 Γαλλία – Σλοβενία, Novasports 6
  • 18:15 Κύπρος – Ελλάδα, ΕΡΤ1, Novasports Start
  • 20:30 Μαυροβούνιο – Φινλανδία, Novasports 5
  • 21:15 Τουρκία – Πορτογαλία, Novasports 4
  • 21:30 Πoλωνία – Ισραήλ, Novasports 6
  • 21:30 Ισπανία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Novasports Start

Κυριακή 31/8

  • 15:00 Γεωργία – Ελλάδα, ΕΡΤ NEWS Novasports Start
  • 15:00 Σλοβενία – Βέλγιο, Novasports 4
  • 18:00 Ισραήλ – Γαλλία, Novasports 4
  • 18:15 Ισπανία – Κύπρος, Novasports Start
  • 21:30 Πολωνία – Ισλανδία, Novasports 4
  • 21:30 Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Ιταλία, Novasports Start

Το πρόγραμμα των μεταδόσεων από την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου θα γνωστοποιηθεί στο προσεχές διάστημα.

Δευτέρα 1/9

  • 13:30 Σουηδία – Μαυροβούνιο
  • 14:45 Εσθονία – Τουρκία
  • 16:30 Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία
  • 18:00 Πορτογαλία – Λετονία
  • 20:30 Φινλανδία – Λιθουανία
  • 21:15 Σερβία – Τσεχία

Τρίτη 2/9

  • 15:00 Βέλγιο – Ισραήλ
  • 15:00 Ελλάδα – Βοσνία
  • 18:00 Ισλανδία – Σλοβενία
  • 18:15 Κύπρος – Γεωργία
  • 21:30 Γαλλία – Πολωνία
  • 21:30 Ιταλία – Ισπανία

Τετάρτη 3/9

  • 13:30 Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία
  • 14:45 Εσθονία – Πορτογαλία
  • 16:30 Λιθουανία – Σουηδία
  • 18:00 Τσεχία – Λετονία
  • 20:30 Φινλανδία – Γερμανία
  • 21:15 Τουρκία – Σερβία

Πέμπτη 4/9

  • 15:00 Βοσνία – Γεωργία
  • 15:00 Γαλλία – Ισλανδία
  • 18:00 Ισραήλ – Σλοβενία
  • 18:15 Ιταλία – Κύπρος
  • 21:30 Ισπανία – Ελλάδα
  • 21:30 Πολωνία – Βέλγιο

