Τσιτσιπάς – Αλτμάιερ 2-3: Πικρός αποκλεισμός από το US Open για τον Στέφανο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε match-point και λύγισε από τον Ντάνιελ Αλτμάιερ με 2-3 σετ (7-6, 1-6, 4-6, 6-3, 7-5), ολοκληρώνοντας για φέτος τον κύκλο των Grand Slam.

Τέλος το US Open για τον Στέφανο Τσιτσιπά, με τον Έλληνα τενίστα να αποκλείεται από τον Ντάνιελ Αλτμάιερ με 2-3 σετ (7-6, 1-6, 4-6, 6-3, 7-5) στον 2ο γύρο του US Open.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Τσιτσιπάς πάλεψε για 4,5 ώρες, προηγήθηκε 2-1, αν και αρχικά βρέθηκε πίσω με 1-0, έχασε match point στο 5ο σετ και στο τέλος υπέστη μια πικρή ήττα, σ’ ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Το πρώτο σετ οδηγήθηκε σε tie break, εκεί όπου ο Αλτμάιρ νίκησε με 7-6, ωστόσο η απάντηση του Τσιτσιπά ήρθε στο 2ο σετ, το οποίο και κατέκτησε με 6-1. Το ίδιο έκανε και στο 3ο σετ (6-4), παίρνοντας το προβάδισμα στο ματς.

Ο Αλτμάιερ όμως, δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και με ένα σερί τεσσάρων κερδισμένων games άλλαξε τα δεδομένα και προηγήθηκε με 4-1 στο 4ο σετ. Έσβησε break point στο 9ο game και κράτησε το σερβίς του, στέλνοντας το ματς σε 5ο σετ με 6-3.

Εκεί οι δύο τενίστες έδωσαν μία συγκλονιστική μάχη, με τον Έλληνα τενίστα να φτάνει σε match point στο 10ο game για το 6-4, αλλά ο Αλτμάιερ το έσβησε και στη συνέχεια ισοφάρισε σε 5-5.

Ο Γερμανός έκανε break και εν συνεχεία σέρβιρε με επιτυχία για το 7-5, πανηγυρίζοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του την πρόκριση στους 32 του US Open.