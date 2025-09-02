Βαρύ πλήγμα για τον Ρόκα Γιοκουμπάιτις: Χάνει EuroBasket 2025 και πιθανότατα την επόμενη σεζόν

Το χειρότερο δυνατό σενάριο για τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις που διάλυσε το γόνατό του στον αγώνα της Λιθουανίας με την Φινλανδία.

Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις βρέθηκε σε εξαιρετικά ατυχής κατάσταση, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού και μηνίσκου, γεγονός που του στερεί τη συμμετοχή στο EuroBasket 2025.

Όπως γράφει το SPORT24, η σοβαρότητα του τραυματισμού τον αναγκάζει να απέχει από τη δράση για μεγάλο χρονικό διάστημα, με τον κίνδυνο να χάσει ολόκληρη την επόμενη σεζόν.

Πρόκειται για μία τεράστια απώλεια, τόσο για τον ίδιο τον παίκτη όσο και για την ομάδα του, αφού η αθλητική του πορεία πλήττεται σε μία κρίσιμη στιγμή της καριέρας του.