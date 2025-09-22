Χρυσή Μπάλα: Η Αϊτάνα Μπονματί κατέκτησε το πολύτιμο βραβείο για τρίτη σερί χρονιά

Χρυσή Μπάλα: Η Αϊτάνα Μπονματί κατέκτησε το πολύτιμο βραβείο για τρίτη σερί χρονιάΔιαβάζεται σε 1'
Η Αϊτάνα Μπονματί επέκτεινε την ισπανική κυριαρχία και κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα για τις γυναίκες για τρίτη συνεχόμενη φορά.
- 22 Σεπτεμβρίου 2025 23:56
Για τρίτη συνεχόμενη φορά στην καριέρα της κατέκτησε η Αϊτάνα Μπονματί τη Χρυσή Μπάλα Γυναικών επεκτείνοντας το σερί σπανικής κυριαρχίας στα 5 χρόνια.
Οι νικήτριες του βραβείου ανά χρονιά όπως τους θυμίζει το Sport24.gr
2018: Άντα Χέγκερμπεργκ (Λιόν)
2019: Μέγκαν Ράπινοου (Ρέιν)
2021: Αλεξία Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα)
2022: Αλεξία Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα)
2023: Αϊτάνα Μπονματί (Μπαρτσελόνα)
2024: Αϊτάνα Μπονματί (Μπαρτσελόνα)
2025: Αϊτάνα Μπονματί (Μπαρτσελόνα)