Χρυσή Μπάλα: Η Αϊτάνα Μπονματί κατέκτησε το πολύτιμο βραβείο για τρίτη σερί χρονιά

Η Αϊτάνα Μπονματί επέκτεινε την ισπανική κυριαρχία και κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα για τις γυναίκες για τρίτη συνεχόμενη φορά.

Οι νικήτριες του βραβείου ανά χρονιά όπως τους θυμίζει το Sport24.gr

2018: Άντα Χέγκερμπεργκ (Λιόν)

2019: Μέγκαν Ράπινοου (Ρέιν)

2021: Αλεξία Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα)

2022: Αλεξία Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα)

2023: Αϊτάνα Μπονματί (Μπαρτσελόνα)

2024: Αϊτάνα Μπονματί (Μπαρτσελόνα)

2025: Αϊτάνα Μπονματί (Μπαρτσελόνα)