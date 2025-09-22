Χρυσή Μπάλα: Η Παρί Σεν Ζερμέν καλύτερη ομάδα ανδρών, η Άρσεναλ καλύτερη ομάδα γυναικών

Οι δύο ομάδες που κατέκτησαν το Champions League, η Παρί Σεν Ζερμέν στους άνδρες και η Άρσεναλ στις γυναίκες, ήταν εκείνες που κατέκτησαν το βραβείο της καλύτερης ομάδας.

Το βραβείο για την κορυφαία ομάδα του 2025 στους άνδρες πήρε η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης, υπό τις οδηγίες του Λουίς Ενρίκε, επικρατώντας κατά κράτος στον τελικό επί της Ίντερ με 5-0.

Αντίστοιχα στις γυναίκες, η ομάδα που κατέκτησε το βραβείο για την καλύτερη ομάδα ήταν η Άρσεναλ, η οποία νίκησε με 1-0 την Μπαρτσελόνα, φτάνοντας στο πάνθεον του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.