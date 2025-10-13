Χρήστος Ζαφείρης: Η συγκλονιστική ανάρτηση μετά το ματς με τη Δανία – “Ζητώ χίλια συγγνώμη για το λάθος μου”

Η συγκλονιστική ανάρτηση του Χρήστου Ζαφείρη μετά την ήττα της Εθνικής από τη Δανία και τον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ελλάδας αποκλείστηκε από τη συνέχεια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, μετά την ήττα με 3-1 από τη Δανία.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Χρήστος Ζαφείρης προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας τη συγγνώμη του για το λάθος που οδήγησε στο πρώτο γκολ των Δανών.

Στο 21ο λεπτό της συνάντησης, ο διεθνής μέσος επιχείρησε να επιστρέψει την μπάλα στον τερματοφύλακα Οδυσσέα Βλαχοδήμο, ωστόσο η πάσα δεν ήταν αρκετά δυνατή, με αποτέλεσμα ο Ράσμους Χόιλουντ να ανακτήσει την κατοχή και να σκοράρει, ανοίγοντας το σκορ υπέρ της Δανίας.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που ήταν εκεί και μας υποστήριξε. Χίλια συγγνώμη για το λάθος μου… Θα είμαστε πιο έτοιμοι και προετοιμασμένοι για το επόμενο. Και πάλι συγγνώμη», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Έλληνας διεθνής.