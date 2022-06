Άμπερ Χερντ: Διαψεύδει τις φήμες ότι "κόπηκε" από το Aquaman

Αντικρουόμενες είναι οι αναφορές που προκύπτουν σχετικά με τον ρόλο της Άμπερ Χερντ στο σίκουελ του Aquaman

μετά τη δικαστική της διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της, Τζόνι Ντεπ, με εκπρόσωπό της να διαψεύδει τις αναφορές ότι η ηθοποιός "κόπηκε" από την ταινία.

Η Άμπερ Χερντ επρόκειτο να επαναλάβει τον ρόλο της ως Mera, το πρόσωπο που ερωτεύεται ο Aquaman, στην επερχόμενη ταινία Aquaman and the Lost Kingdom. Αλλά την Τρίτη, ανώνυμη πηγή είπε στον ιστότοπο Just Jared ότι έχει αντικατασταθεί.

«Η Warner Bros αποφάσισε να αλλάξει τον ρόλο της Άμπερ Χερντ μετά το screentest της ταινίας. Θα κάνουν ξανά γυρίσματα με τον Τζέισον Μομόα και τη Νικόλ Κίντμαν», είπε.

Σε δήλωση στο Variety την Τρίτη, εκπρόσωπος της Χερντ διέψευσε την αναφορά και είπε: «Οι φήμες συνεχίζονται όπως ήταν από την πρώτη μέρα – με ανακρίβειες αναισθησία και ελαφρά παραφροσύνη».

Το Just Jared προχώρησε αργότερα σε update, λέγοντας ότι πηγές κοντά στην παραγωγή τους είχαν πει ότι «δεν είχε αποκοπεί εντελώς από την ταινία. Έχει ακόμα έναν μικρό ρόλο». Ωστόσο, επέμεινε ότι άλλες πηγές εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι ο ρόλος της Mera αλλάζει πλήρως.

Η Χερντ έπαιξε στο παρελθόν τη Mera στην πρώτη ταινία του Aquaman και στο Justice League. Κατά τη διάρκεια της δίκης για συκοφαντική δυσφήμιση, η Χερντ ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να «παλέψει πολύ σκληρά» για να διατηρήσει τον ρόλο της, λόγω της αρνητικής δημοσιότητας από τους ισχυρισμούς για κακοποίηση του Ντεπ εναντίον της.

Είπε στο δικαστήριο ότι της δόθηκε μια νέα εκδοχή του σεναρίου του σίκουελ όπου είχε αφαιρεθεί μια σκηνή καυγά, με αποτέλεσμα να περικοπεί κατά πολύ ο ρόλος της.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο επικεφαλής της DC Films, Walter Hamada, επιβεβαίωσε ότι το στούντιο είχε σκεφτεί για λίγο την αναμόρφωση του χαρακτήρα της Χερντ στο σίκουελ - όχι λόγω των καταγγελιών για κακοποίηση, αλλά λόγω έλλειψης χημείας μεταξύ της Χερντ και του Μομόα, ο οποίος πληρώνει τον Aquaman. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι το στούντιο είχε μειώσει τον ρόλο της στο σίκουελ.

Η καριέρα τόσο της Χερντ όσο και του Ντεπ είναι αβέβαιη μετά τη δίκη και τη μεγάλη δημοσιότητα που αυτή πήρε, προκαλώντας θύελλα από σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ντεπ είχε μηνύσει τη Χερντ για δημοσίευμα της Washington Post το 2018, όπου υπήρχε υπόνοια για κακοποίηση της, χωρίς ωστόσο να κατονομάζεται ο Τζόνι Ντεπ.

Το Aquaman and the Lost Kingdom πρόκειται να κυκλοφορήσει σε όλο τον κόσμο τον Μάρτιο του 2023.

